Відео було знято в автомобілі, ймовірно, за кілька кілометрів від будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета. На відео видно момент, як ракета різко починає знижуватися і падає в будинок.
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Росія завдала прямого удару по будинку в Дніпрі
Після цього відбувається великий спалах помаранчевого кольору, за яким з'являється гігантський "гриб" з вогню. Будинок відразу охопило полум'я.
Падіння російської ракети в Дніпрі 14 січня 2023: відео
Відео повністю спростовує версію радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Останній висловив думку, що нібито російська ракета була збита українською ППО, після чого впала на будинок.
У Повітряних силах спростували заяву Арестовича. Там заявили, що в будинок влучила ракета, яку росіяни випустили з району Курської області близько 15:30.
Заява Арестовича спричинила хвилю критики, адже нею намагалися скористатися російські пропагандисти. Ворог отримав можливість звинуватити саме українську сторону у тому, що гине мирне населення.
У Повітряних силах наголосила, що Україна не має засобів, щоб збивати ракети типу X-22, якою окупанти влучили в будинок у Дніпрі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 210 ракет такого типу, але жодну не вдалося збити.
У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки
- Станом на 16 годину 16 січня, за даними ДСНС, внаслідок удару по будинку в Дніпрі загинуло щонайменше 40 людей. Серед загиблих троє дітей.
- Відомо, що врятовано 39 осіб (з них 6 дітей). Також травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). Крім того, отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 17 осіб встановлено, доля 29 осіб з'ясовується).
- Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних елементів конструкцій тривають. Від ракетного удару окупантів по Дніпру було зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху.
- OSINT-спільноті Molfar вдалося встановити, що до кривавого теракту в Дніпрі причетні військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії.