Дівчина повідомила, що квартира її батьків у Дніпрі повністю зруйнована після ракетного удару Росії. Ракета влучила в дім, де живуть її рідні, й вони дивом вижили.

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Батьки дівчини дивом вижили після удару Росії

Батько Сабіни досі перебуває в реанімації. Стан чоловіка важкий, але, як пише Сабіна, "навіть втративши все, він не перестає посміхатися та вірити у світле майбутнє".

Маму дівчини вже перевели в палату з реанімації, але стан залишається важким.



Батьки Сабіни Дорош до атаки Росії / Фото з інстаграму дівчини

Дівчина залишила реквізити для небайдужих, які можуть допомогти:

5168 7451 2657 8423 Дорош С.О. (Приватбанк),

5375 4112 0282 5662 (картка Монобанки подруги).

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