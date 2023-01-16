Дівчина повідомила, що квартира її батьків у Дніпрі повністю зруйнована після ракетного удару Росії. Ракета влучила в дім, де живуть її рідні, й вони дивом вижили.
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Батьки дівчини дивом вижили після удару Росії
Батько Сабіни досі перебуває в реанімації. Стан чоловіка важкий, але, як пише Сабіна, "навіть втративши все, він не перестає посміхатися та вірити у світле майбутнє".
Маму дівчини вже перевели в палату з реанімації, але стан залишається важким.
Батьки Сабіни Дорош до атаки Росії / Фото з інстаграму дівчини
Дівчина залишила реквізити для небайдужих, які можуть допомогти:
- 5168 7451 2657 8423 Дорош С.О. (Приватбанк),
- 5375 4112 0282 5662 (картка Монобанки подруги).
Росія атакувала Дніпро: що відомо про обстріл
- 14 січня російські військові вкотре масовано атакувала Україну, зокрема й Дніпро. Ракета росіян типу Х-22 влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі. На жаль, в України немає систем, які здатні збивати ракети такого типу.
- Від ракетного удару окупантів по Дніпру було зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху. За даними ДСНС, внаслідок удару по будинку загинуло щонайменше 40 людей. Серед загиблих троє дітей.
- Станом на 16:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей). Відомо, що травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). Крім того, отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 17 осіб встановлено, доля 29 осіб з'ясовується).
- Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних елементів конструкцій тривають. Водночас українці масово кинулися допомагати постраждалим від атаки. Люди здають кров, а також приносять різноманітну гуманітарну допомогу.
- До кривавого теракту в Дніпрі причетні військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії. Встановити особи окупантів вдалось OSINT-спільноті Molfar.