Девушка сообщила, что квартира ее родителей в Днепре полностью разрушена после ракетного удара России. Ракета попала в дом, где живут ее родные, и они чудом выжили.
Обратите внимание Зло должно быть наказано: поименный список ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре
Родители девушки чудом выжили после удара России
Отец Сабины до сих пор находится в реанимации. Состояние мужчины тяжелое, но, как пишет Сабина, "даже потеряв все, он не перестает улыбаться и верить в светлое будущее".
Маму девушки уже перевели в палату по реанимации, но состояние остается тяжелым.
Родители Сабины Дорош к атаке России / Фото с инстаграммы девушки
Девушка оставила реквизиты для неравнодушных, которые могут помочь:
- 5168 7451 2657 8423 Дорош С.А. (Приватбанк),
- 5375 4112 0282 5662 (карта Монобанки подруги).
Россия атаковала Днепр: что известно об обстреле
- 14 января российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину, в том числе и Днепр. Ракета россиян типа Х-22 попала в многоэтажное здание в Днепре. К сожалению, у Украины нет систем, способных сбивать ракеты такого типа.
- От ракетного удара кафиров по Днепру был разрушен целый подъезд – от 9 до 2 этажа. По данным ГСЧС, в результате удара по дому погибли не менее 40 человек. Среди погибших трое детей.
- По состоянию на 16:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей). Известно, что травмированы 76 человек (из них 14 детей). Кроме того, получено 46 сообщений о безвестно пропавших лицах (из которых пребывание 17 человек установлено, судьба 29 человек выясняется).
- Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных элементов конструкций продолжаются. В то же время украинцы массово бросились помогать пострадавшим от атаки. Люди сдают кровь, а также приносят всевозможную гуманитарную помощь.
- К кровавому теракту в Днепре причастны военнослужащие 52 гвардейского полка России. Установить личности оккупантов удалось OSINT-сообществу Molfar.