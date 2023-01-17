Суббота, 14 января 2023 года, войдет в украинскую историю как день, когда Россия совершила очередной теракт с помощью ракет большой дальности. Конечно, информационно-психологическими операциями вражеская пропаганда пыталась обвинить в трагедии в Днепре украинскую противовоздушную оборону. Однако правда не на стороне захватчиков.

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Россия попала в жилой дом ракетой Х-22

Британские разведчики заметили, что эта массированная атака была совершена после 15 дней относительной "тишины". Как и во время предыдущих 8 волн ударов, оккупанты в первую очередь целились по объектам украинской энергосистемы. Однако одна большая противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN – или Х-22 – попала в многоэтажку.

Россия выпустила эту ракету из среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE. Это привело к гибели по меньшей мере 40 человек,

– написали в минобороны.

Не стоит верить лжи оккупантов, что в этом теракте виновата украинская ПВО, ведь, как известно, ракеты Х-22 чрезвычайно неточные, если ими атаковать наземные цели. Аналитики акцентировали, что радарная система наведения этих ракет плохо различает цели в городских районах.

Обратите внимание! В минобороны Британии напомнили, что подобными ракетами оккупанты совершали другие теракты. В частности, известно, что они обстреляли таким оружием торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года.

В то же время эксперты отметили, что России трудно наносить точные удары по находящимся на немалом расстоянии объектам.

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В своем недавнем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что Украина привлечет к ответственности всех оккупантов, причастных к этому теракту.

Кроме того, в сети появились очередные доказательства того, что это никакая не ПВО сбила ракету и обломок попал в жилой дом. Пользователи опубликовали видео, на котором виден момент попадания Х-22 в многоэтажку

Эта ситуация в очередной раз свидетельствует, что не стоит поддаваться враждебному ИПСО и нужно тщательно проверять информацию, которая появляется в средствах массовой информации и телеграм-каналах.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала