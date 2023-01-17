У вівторок, 17 січня, стало відомо, що Арестович звільнився з посади в ОП. Зауважмо, що сталося це після скандалу за його участі. Власне, декілька днів тому він сказав, що в багатоповерхівку в Дніпрі влучила не російська ракета, а уламок повітряної цілі, яку збила наша ППО. Згодом це спростували в Збройних Силах та навіть у Британській розвідці.

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"Приклад цивілізованої поведінки"

Уже колишній радник зазначив, що хотів показати приклад правильної поведінки, тому й написав цю заяву. Очевидно, він допустився невиправної помилки, яка й призвела до його відставки.

Прошу звільнити мене з посади радника Офісу (поза штатом) за власним бажанням,

– йдеться у документі.

Слід сказати, про те, якої саме помилки допустився Арестович, у його дописі в соцмережах не йдеться. Однак не важко здогадатись, що відставка спричинена саме скандалом навколо заяв про обстріл багатоповерхівки в Дніпрі.



Заява на звільнення Арестовича з ОП / Світлина зі фейсбуку колишнього позаштатного радника

Скандальні заяви Олексія Арестовича: найголовніше

Варто сказати, що, перебуваючи на посаді позаштатного радника Офісу Президента, Олексій Арестович декілька разів був в епіцентрі скандалів.