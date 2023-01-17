У вівторок, 17 січня, стало відомо, що Арестович звільнився з посади в ОП. Зауважмо, що сталося це після скандалу за його участі. Власне, декілька днів тому він сказав, що в багатоповерхівку в Дніпрі влучила не російська ракета, а уламок повітряної цілі, яку збила наша ППО. Згодом це спростували в Збройних Силах та навіть у Британській розвідці.
Читайте також Британська розвідка також підтвердила, що росіяни вгатили по будинку у Дніпрі ракетою Х-22
"Приклад цивілізованої поведінки"
Уже колишній радник зазначив, що хотів показати приклад правильної поведінки, тому й написав цю заяву. Очевидно, він допустився невиправної помилки, яка й призвела до його відставки.
Прошу звільнити мене з посади радника Офісу (поза штатом) за власним бажанням,
– йдеться у документі.
Слід сказати, про те, якої саме помилки допустився Арестович, у його дописі в соцмережах не йдеться. Однак не важко здогадатись, що відставка спричинена саме скандалом навколо заяв про обстріл багатоповерхівки в Дніпрі.
Заява на звільнення Арестовича з ОП / Світлина зі фейсбуку колишнього позаштатного радника
Скандальні заяви Олексія Арестовича: найголовніше
Варто сказати, що, перебуваючи на посаді позаштатного радника Офісу Президента, Олексій Арестович декілька разів був в епіцентрі скандалів.
- У червні 2022 року він заявив, що жінок у Збройних Силах нашої держави начебто не поважають. Тоді він констатував, що жінка в українській армії – це жах і пов'язав це дивним чином з часами козацтва, коли в жінок було менше прав. Мовляв, ця "традиція" тягнеться упродовж століть.
- Окрім того, вляпався Арестович у гомофобний скандал. Позаштатний радник заявив, що люди з ЛГБТК+ спільноти є особами з певними відхиленнями. Це викликало обурення в громадськості, адже, як відомо, чимало геїв та лесбійок є в лавах Збройних Сил.
- Водночас чимало прогнозів Арестовича просто-таки збулося. Скажімо, після оголошення Путіним часткової мобілізації він констатував, що невдовзі росіяни вийдуть на протести. Від того моменту минуло близько 5 місяців, однак ніяких серйозних заворушень на території ворожої держави не було.