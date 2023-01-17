Во вторник, 17 января, стало известно, что Арестович уволился с должности в ОП. Заметим, что произошло это после скандала с его участием. Собственно, несколько дней назад он сказал, что в многоэтажку в Днепре попала не российская ракета, а обломок воздушной цели, сбитой нашим ПВО. Впоследствии это опровергли в Вооруженных Силах и даже в Британской разведке.
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"Пример цивилизованного поведения"
Уже бывший советник отметил, что хотел показать пример правильного поведения, потому и написал это заявление. Очевидно, он допустил неисправимую ошибку, которая и привела к его отставке.
Прошу уволить меня с должности советника Офиса (вне штата) по собственному желанию,
– говорится в документе.
Следует сказать, о том, какую именно ошибку допустил Арестович, в его сообщении в соцсетях речь не идет. Однако нетрудно догадаться, что отставка вызвана именно скандалом вокруг заявлений об обстреле многоэтажки в Днепре.
Заявление на увольнение Арестовича из ОП / Фото из фейсбука бывшего внештатного советника
Скандальные заявления Алексея Арестовича: самое главное
Следует сказать, что, будучи на должности внештатного советника Офиса Президента, Алексей Арестович несколько раз находился в эпицентре скандалов.
- В июне 2022 года он заявил, что женщин в Вооруженных Силах нашего государства "не уважают". Тогда он констатировал, что женщина в украинской армии – это ужас и связал это странным образом с временами казачества, когда у женщин было меньше прав. Мол, эта "традиция" тянется столетиями.
- Кроме того, вляпался Арестович в гомофобный скандал. Внештатный советник заявил, что люди из ЛГБТК+ сообщества являются лицами с определенными отклонениями. Это вызвало возмущение у общественности, ведь, как известно, немало геев и лесбиянок есть в рядах Вооруженных Сил.
- В то же время многие прогнозы Арестовича прямо-таки сбылись. Скажем, после оглашения Путиным частичной мобилизации он констатировал, что вскоре россияне выйдут на протесты. С того момента прошло около 5 месяцев, однако никаких серьезных беспорядков на территории враждебного государства не было.