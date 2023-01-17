Во вторник, 17 января, стало известно, что Арестович уволился с должности в ОП. Заметим, что произошло это после скандала с его участием. Собственно, несколько дней назад он сказал, что в многоэтажку в Днепре попала не российская ракета, а обломок воздушной цели, сбитой нашим ПВО. Впоследствии это опровергли в Вооруженных Силах и даже в Британской разведке.

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"Пример цивилизованного поведения"

Уже бывший советник отметил, что хотел показать пример правильного поведения, потому и написал это заявление. Очевидно, он допустил неисправимую ошибку, которая и привела к его отставке.

Прошу уволить меня с должности советника Офиса (вне штата) по собственному желанию,

– говорится в документе.

Следует сказать, о том, какую именно ошибку допустил Арестович, в его сообщении в соцсетях речь не идет. Однако нетрудно догадаться, что отставка вызвана именно скандалом вокруг заявлений об обстреле многоэтажки в Днепре.



Заявление на увольнение Арестовича из ОП / Фото из фейсбука бывшего внештатного советника

Скандальные заявления Алексея Арестовича: самое главное

Следует сказать, что, будучи на должности внештатного советника Офиса Президента, Алексей Арестович несколько раз находился в эпицентре скандалов.