Да, заявление политик написал 17 января. В этот же день ее согласовали на Банковой. Сеть традиционно разразилась мемами и шутками. Дальше 24 канал собрал самые яркие из них.
Кстати говоря Офис Президента согласовал отставку Арестовича с должности советника
Идет эпоха
Украинцы были удивлены таким решением. Кепят, мол, "Освобождается Арестович – идет эпоха Также вспомнили должностному лицу заявление об "отозвал извинения" и, конечно, "2 - 3 недели".
Шутки об увольнении Арестовича / Скриншот со страницы Андрей Пчеловод
Традиционные ребусы / Скриншот со страницы Антона Тимошенко
Мемы об отставке Арестовича / Фото из сети:
Что этому предшествовало
- После удара россиян по многоэтажке в Днепре, Арестович предположил, что в жилой дом попал обломок ракеты, сбитой украинским ПВО.
- Впоследствии эту информацию опровергли в Вооруженных Силах нашего государства. Отметила, что оккупанты попали по объекту гражданской инфраструктуры ракетой Х-22, которую наша противовоздушная оборона не может сбивать.
- Это подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Там констатировали, что этот тип вооружения чрезвычайно неточный.
- На Арестовича рухнул шквал критики, поскольку его заявление разлетелось по российским пропаганистским каналам.
- После этого советник ОП решил уволиться.