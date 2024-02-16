На днях бывший внештатный советник главы Офиса Президента заявил, что он – "русский". Арестович отмечает: это его добровольный и сознательный выбор – принадлежать к русской цивилизации.
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Арестович считает себя "русским"
Соответствующее признание из уст Алексея Арестовича прозвучало во время его совместного живого эфира с российской оппозиционной к Кремлю либералкой Юлией Латыниной.
Я всегда говорил: "Я русский". Я буду добровольно принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, русский... Гражданин Украины. Но я буду принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, совесть, справедливость и свет,
– сказал Арестович.
Очевидно, такие высказывания не могли понравиться украинцам. В сети можно увидеть, как люди пишут свои "отзывы" на слова Арестовича. Их даже невозможно цитировать, потому что вместо слов только ***.
Арестович заявил, что считает себя "русским": смотрите видео
Другие скандалы и реакция общества
- Скандальные семинары. Арестович попал в центр внимания после публикации отрывков из его закрытых психологических семинаров. Там он высказывался о женщинах и мужчинах, пропагандируя сексизм и насилие. Это вызвало волну возмущения.
- Сомнительная реакция на критику. После широкой огласки из-за публикации высказываний Арестович иронично прокомментировал критику, предлагая провести эфир на тему "Арестович и женщины", где он будет "показательно душить" женщин.
- Заявления о "расчеловечивании". Арестович сделал заявление об ошибочности стратегии "расчеловечивания оккупантов" украинцами. По его словам, это якобы "дало россиянам мотивацию воевать". То есть, по логике Арестовича, украинцы дают мотивацию россиянам воевать.
- Контроверсионные слова относительно НАТО. Он высказывал мнение о необходимости отказа от территорий для вступления в Североатлантический альянс. Кроме того, критиковал женщин в Вооруженных Силах Украины.
- Перспективы войны с Россией. Арестович обсуждал возможные сценарии завершения войны, в частности со сценарием, похожим на разделение Кореи. После этого секретарь СНБО Алексея Данилова заявил о недопустимости сравнений Украины с Кореей.
- Бегство за границу под предлогом "изгнания". В сентябре 2023 года Арестович покинул территорию Украины через польско-украинский пункт пропуска Краковец – Корчова. Он заявил, что ему "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании".