На днях бывший внештатный советник главы Офиса Президента заявил, что он – "русский". Арестович отмечает: это его добровольный и сознательный выбор – принадлежать к русской цивилизации.

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Арестович считает себя "русским"

Соответствующее признание из уст Алексея Арестовича прозвучало во время его совместного живого эфира с российской оппозиционной к Кремлю либералкой Юлией Латыниной.

Я всегда говорил: "Я русский". Я буду добровольно принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, русский... Гражданин Украины. Но я буду принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, совесть, справедливость и свет,

– сказал Арестович.

Очевидно, такие высказывания не могли понравиться украинцам. В сети можно увидеть, как люди пишут свои "отзывы" на слова Арестовича. Их даже невозможно цитировать, потому что вместо слов только ***.

Арестович заявил, что считает себя "русским": смотрите видео

Обратите внимание! Это заявление Арестовича также подхватили российские телеграм-каналы. Граждане вражеского государства радуются, что "бывший кумир украинцев" теперь явно работает против Украины.

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