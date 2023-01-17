Арестович увольняется – что стало причиной

Заявление Арестович написал на фоне скандала, который сам и спровоцировал. Комментируя трагедию в Днепре 14 января, советник Офиса Президента заявил, что упавшую на многоэтажку ракету сбила украинская ПВО. В воздушных силах опровергли слова Арестовича и рассказали детали трагедии. Россия атаковала многоэтажку ракетой Х-22. Ее невозможно сбить средствами, которыми располагают защитники украинского неба.

Обратите внимание Арестович написал заявление об увольнении из Офиса Президента

Впоследствии Арестович начал оправдываться и извинился перед пострадавшими и родными погибших в результате террористической атаки на Днепр. А через несколько дней написал заявление об увольнении, заметив, что этим "подает пример цивилизованного поведения". Чем запомнился Арестович на должности – читайте в материале 24 Канала.

Как Арестович стал успокоительным для украинцев

Ранее Арестович занимал должность спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе. В то же время, примерно за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину Арестович заявил, что увольняется из ТКГ и Офиса Президента.

Заметьте! Еще в то время Арестович попал в ряд громких скандалов из-за своих одиозных заявлений. В частности, он предлагал переименовать украинский язык на руський и обматерил мужчину за просьбу писать на украинском.

В первые дни войны Арестович стал успокоительным для украинцев

Несмотря на новости о возможном полномасштабном наступлении, утро 24 февраля стало для украинцев шоком. Люди были напуганы и хотели услышать положительные новости.

Тогда Арестович, как представитель Офиса Президента, начал выходить на брифинги. ВСУ уже в первые дни разрушили миф о "второй армии мира". Арестович рассказывал украинцам о зашкварах российских оккупантов и внушал надежду, что все будет хорошо. Среди трагических и тревожных новостей его заявления стали островком покоя.

Тогда Арестович снискал симпатию многих украинцев и стал героем многих шуток и мемов. Его называли "барбовалом" для украинцев.

Я даю 2 или 3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что россиянам не будет чем воевать,

– заявил Арестович в марте 2022 года.

А потом сам признался, что раскрутил это "заявление" как мем. Фраза "через 2 – 3 недели" знакома всем украинцам, не зависимо от того, слушали они Арестовича или нет.

Важно! В то время российские захватчики регулярно распространяли фейки об увольнении Арестовича. Враг хотел деморализовать украинцев и успокаивающие заявления в его планы не вписывались.

Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке

Арестович не раз рассказывал, что служил в разведке. Кирилл Буданов – руководитель ГУР Минобороны – подтвердил эту информацию.

Когда-то, насколько я помню, проходил службу… Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да,

– заявил Буданов.

Арестович о президентских амбициях

Спустя 6 месяцев после полномасштабного вторжения Арестович заявил, что может принять участие в президентских выборах. В то же время, это произойдет при условии, что Владимир Зеленский не будет баллотироваться. Жена Арестовича Анастасия рассказала: однажды муж уже заявил ей, что станет президентом.

Самые громкие скандалы Арестовича

Если бы был курс по генерации зашкваров, Арестович с легкостью мог бы там преподавать. Он "прославился" рядом скандальных заявлений и оказался в базе "Миротворца" за участие "в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Какие заявления Арестовича шокировали и возмутили украинцев

В 2021 году Арестович предлагал переименовать украинский язык – в руський, а Украину – в Русь-Украину.

Пока украинские герои ценой своей жизни защищали Донбасс, Арестович называл АТО "большим курортом для мальчиков".

Украинские защитницы мужественно и эффективно защищают родную землю от российских захватчиков. Тем временем Арестович заявил, что женщин-воинов в армии "людьми не считают".

Также Арестович "выдал", что относится к ЛГБТ с сочувствием, потому что это "люди с отклонениями".

Кроме того, Арестович постоянно ностальгирует по СССР, уничтожившему миллионы украинцев. В частности, советник Офиса Президента отметил, что "ничего лучше здесь до сих пор не придумали". Арестович не упомянул о Голодоморе или Расстрелянном Возрождении, в то же время похвалил объем детской литературы и детских фильмов в СССР. "Насладиться" ими могли те дети, которым удалось выжить в советской тирании. Кстати, Арестович называл себя "советским школьником" и гордо заявлял, что меняться не собирается.

Также Арестович регулярно тянет в медийное пространство "хороших русских" и охотно общается с ними.

Каждое из этих так называемых "заявлений" – ужасно и вызывало возмущение общества.