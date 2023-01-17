Арестович увольняется – что стало причиной
Заявление Арестович написал на фоне скандала, который сам и спровоцировал. Комментируя трагедию в Днепре 14 января, советник Офиса Президента заявил, что упавшую на многоэтажку ракету сбила украинская ПВО. В воздушных силах опровергли слова Арестовича и рассказали детали трагедии. Россия атаковала многоэтажку ракетой Х-22. Ее невозможно сбить средствами, которыми располагают защитники украинского неба.
Обратите внимание Арестович написал заявление об увольнении из Офиса Президента
Впоследствии Арестович начал оправдываться и извинился перед пострадавшими и родными погибших в результате террористической атаки на Днепр. А через несколько дней написал заявление об увольнении, заметив, что этим "подает пример цивилизованного поведения". Чем запомнился Арестович на должности – читайте в материале 24 Канала.
Как Арестович стал успокоительным для украинцев
Ранее Арестович занимал должность спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе. В то же время, примерно за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину Арестович заявил, что увольняется из ТКГ и Офиса Президента.
В первые дни войны Арестович стал успокоительным для украинцев
Несмотря на новости о возможном полномасштабном наступлении, утро 24 февраля стало для украинцев шоком. Люди были напуганы и хотели услышать положительные новости.
Тогда Арестович, как представитель Офиса Президента, начал выходить на брифинги. ВСУ уже в первые дни разрушили миф о "второй армии мира". Арестович рассказывал украинцам о зашкварах российских оккупантов и внушал надежду, что все будет хорошо. Среди трагических и тревожных новостей его заявления стали островком покоя.
Тогда Арестович снискал симпатию многих украинцев и стал героем многих шуток и мемов. Его называли "барбовалом" для украинцев.
Я даю 2 или 3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что россиянам не будет чем воевать,
– заявил Арестович в марте 2022 года.
А потом сам признался, что раскрутил это "заявление" как мем. Фраза "через 2 – 3 недели" знакома всем украинцам, не зависимо от того, слушали они Арестовича или нет.
Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке
Арестович не раз рассказывал, что служил в разведке. Кирилл Буданов – руководитель ГУР Минобороны – подтвердил эту информацию.
Когда-то, насколько я помню, проходил службу… Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да,
– заявил Буданов.
Арестович о президентских амбициях
Спустя 6 месяцев после полномасштабного вторжения Арестович заявил, что может принять участие в президентских выборах. В то же время, это произойдет при условии, что Владимир Зеленский не будет баллотироваться. Жена Арестовича Анастасия рассказала: однажды муж уже заявил ей, что станет президентом.
Самые громкие скандалы Арестовича
Если бы был курс по генерации зашкваров, Арестович с легкостью мог бы там преподавать. Он "прославился" рядом скандальных заявлений и оказался в базе "Миротворца" за участие "в актах гуманитарной агрессии против Украины".
Какие заявления Арестовича шокировали и возмутили украинцев
- В 2021 году Арестович предлагал переименовать украинский язык – в руський, а Украину – в Русь-Украину.
- Пока украинские герои ценой своей жизни защищали Донбасс, Арестович называл АТО "большим курортом для мальчиков".
- Украинские защитницы мужественно и эффективно защищают родную землю от российских захватчиков. Тем временем Арестович заявил, что женщин-воинов в армии "людьми не считают".
- Также Арестович "выдал", что относится к ЛГБТ с сочувствием, потому что это "люди с отклонениями".
- Кроме того, Арестович постоянно ностальгирует по СССР, уничтожившему миллионы украинцев. В частности, советник Офиса Президента отметил, что "ничего лучше здесь до сих пор не придумали". Арестович не упомянул о Голодоморе или Расстрелянном Возрождении, в то же время похвалил объем детской литературы и детских фильмов в СССР. "Насладиться" ими могли те дети, которым удалось выжить в советской тирании. Кстати, Арестович называл себя "советским школьником" и гордо заявлял, что меняться не собирается.
- Также Арестович регулярно тянет в медийное пространство "хороших русских" и охотно общается с ними.
Каждое из этих так называемых "заявлений" – ужасно и вызывало возмущение общества.