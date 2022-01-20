"Миротворец" утверждает, что Арестович участвовал "в актах гуманитарной агрессии против Украины".
Кстати Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера делегации Украины в ТКГ
Также на странице отметили другие причины, почему Арестовича внесли в базу "Миротворца".
Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления,
– говорится в сообщении.
Арестович уходит из ТКГ и ОП
Алексей Арестович 17 января заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента. Также политик покидает пост спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По словам самого Арестовича, информация пока неофициальная. Говорит, что для увольнения имел "личные причины".
Однако 20 января в СМИ появилась информация, что чиновник на самом деле не писал заявление об увольнении и не сообщал об этом Банковой. Поэтому формально он якобы до сих пор остается на посту.
Скандальные заявления Арестовича
- Политик неоднократно попадал в скандалы из-за своих громких высказываний. Например, Арестович предлагал переименовать украинский язык в русский, а Украину – в Русь-Украину. По его мнению, это бы помогало бороться с российской пропагандой.
- Чиновник предлагал для нашего государства еще одно новое название – "Соединенные земли Украины".
- Также от него прозвучало заявление, что, мол, "средний украинец" не может показать Афганистан на карте. Он говорил, что беженцы более образованные, чем украинцы.
- Также Арестович сказал, что "АТО – большой курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров".
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