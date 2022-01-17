Соответствующую информацию Алексей Арестович обнародовал в комментарии изданию. Это случилось 17 января.

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Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера делегации Украины в ТКГ

Информацию об увольнении с должности озвучил сам политик. Он также добавил, что уволился по собственному желанию. Более того, на следующей встрече в Трехсторонней контактной группе по Донбассу он не будет присутствовать.

Также, политик заявил, что сейчас:

"информация пока неофициальная";

уволился с должностей по "личным причинам".

Кстати, политик занимал должность внештатного советника Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. Кроме того, политик был спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу с 28 октября 2020 года.