Відповідну інформацію Олексій Арестович оприлюднив у коментарі виданню. Це трапилось 17 січня.

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Арестович звільнився з посади радника Єрмака та спікера делегації України в ТКГ

Інформацію про звільнення з посади озвучив сам політик. Він також додав, що звільнився за власним бажанням. Ба більше, на наступній зустрічі в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу він не буде присутній.

Ба більше, політик заявив, що наразі:

"інформація поки неофіційна";

звільнився з посад через "особисті причини".

До речі, політик обіймав посаду позаштатного радника Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони з 1 грудня 2020 року. Окрім того, політик був спікером української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з 28 жовтня 2020 року.

Що відомо про Олексія Арестовича: коротко

Олексій Арестович перед тим, як стати позаштатним радником глави Офісу Президента та спікером української делегації в ТКГ, був військовим оглядачем, експертом та блогером. Також організовував благодійний фонд для надання психологічної підтримки військовим у зоні АТО.

Ба більше, політик працював актором, зізнавався зізнався у брехні й роботі пропагандистом у 2017 році.

Під час роботи спікером ТКГ та позаштатним радником Андрія Єрмака часто коментував події пресі. Зокрема 31 грудня 2021 року заявив, що у січні Україні загрожує небезпека зі сторони Росії. На його думку, Арестович припустив, що Кремль міг би наступати у лютому 2022 року.

Окрім того, 14 січня 2022 року політик дав інтерв'ю програмі "Романенко. Беседы". У ньому заявив, що нібито влада "забюрократизувалася". Зокрема сказав, що нібито: "Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?".

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