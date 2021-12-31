За словами Арестовича, від результатів переговорів залежатиме рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення до України. Про це речник України в ТКГ заявив в інтерв'ю.

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Не факт, що Путін нападатиме, але загроза є

Олексій Арестович заявив, що гарантій того, що очільник Кремля Володимир Путін вирішить нападати на Україну, немає. Однак, якщо на перемовинах Кремля з представниками США, ОБСЄ і НАТО в Женеві з 10 по 13 січня сторони не дійдуть згоди, то наслідки можуть бути катастрофічними.

Якщо вони не домовляться, тоді ситуація, починаючи з 14 січня, стає не те що гарячою, а палаючою, розпеченою і напад стає можливим у будь-який час. Просто будь-якої миті, починаючи з того, якщо вони з 13 не домовляться,

– заявив Арестович.

Крім того, речник України в ТКГ підмітив, що останні 3 військові операції Росія починала під час Олімпійських ігор. Тому Арестович припустив, що Кремль міг би наступати у лютому 2022 року.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва буцімто "готова втрутитися у конфлікт на Донбасі". Крім того, мешканців тимчасово окупованих територій він назвав "громадянами Росії".

За даними супутникових знімків, Росія продовжує нарощувати війська біля українського кордону. Водночас за даними аналітиків, до повномасштабної агресії Кремль не готовий.

У новорічну ніч біля українських кордонів перебуватимуть близько 2 000 російських військових.

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