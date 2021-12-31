За словами Арестовича, від результатів переговорів залежатиме рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення до України. Про це речник України в ТКГ заявив в інтерв'ю.
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Не факт, що Путін нападатиме, але загроза є
Олексій Арестович заявив, що гарантій того, що очільник Кремля Володимир Путін вирішить нападати на Україну, немає. Однак, якщо на перемовинах Кремля з представниками США, ОБСЄ і НАТО в Женеві з 10 по 13 січня сторони не дійдуть згоди, то наслідки можуть бути катастрофічними.
Якщо вони не домовляться, тоді ситуація, починаючи з 14 січня, стає не те що гарячою, а палаючою, розпеченою і напад стає можливим у будь-який час. Просто будь-якої миті, починаючи з того, якщо вони з 13 не домовляться,
– заявив Арестович.
Крім того, речник України в ТКГ підмітив, що останні 3 військові операції Росія починала під час Олімпійських ігор. Тому Арестович припустив, що Кремль міг би наступати у лютому 2022 року.
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