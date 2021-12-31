По словам Арестовича, от результатов переговоров будет зависеть решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину. Об этом спикер Украины в ТКГ заявил в интервью.

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Не факт, что Путин будет нападать, но угроза есть

Алексей Арестович заявил, что гарантий того, что глава Кремля Владимир Путин решит нападать на Украину, нет. Однако, если на переговорах Кремля с представителями США, ОБСЕ и НАТО в Женеве с 10 по 13 января стороны не придут к согласию, то последствия могут быть катастрофическими.

Если они не договорятся, тогда ситуация, начиная с 14 января, становится не то что горячей, а огненной, раскаленной и нападение становится возможным в любое время. Просто в любой момент, начиная с того, если они с 13 не договорятся,

– заявил Арестович.

Кроме того, спикер Украины в ТКГ подметил, что последние 3 военные операции Россия начинала во время Олимпийских игр. Поэтому Арестович предположил, что Кремль мог бы наступать в феврале 2022 года.

Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "готова вмешаться в конфликт на Донбассе". Кроме того, жителей временно оккупированных территорий он назвал "гражданами России".

По данным спутниковых снимков, Россия продолжает наращивать войска у украинской границы. В то же время по данным аналитиков, к полномасштабной агрессии Кремль не готов.

В новогоднюю ночь у украинских границ будут находиться около 2 000 российских военных.

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