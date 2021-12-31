"Россия будет устранять угрозу для своей безопасности"

США и НАТО должны ответить на документ Кремля "в разумный срок". Об этом Сергей Лавров заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.

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Отсутствие ответа Россия будет воспринимать как "агрессивную линию".

Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности,

– подчеркнул Лавров.

Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в нескончаемых дискуссиях". Кремль хочет, чтобы в переговорах обязательно участвовали американские военные.

Лавров подчеркнул, что российские предложения направлены на создание новой системы договоренностей с Западом в области безопасности. Он считает, что на этой базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

Что известно о "гарантиях безопасности", которых так требует Россия

7 декабря президент России Владимир Путин потребовал от американского коллеги Джо Байдена "гарантий безопасности" для своей страны. В частности, говорилось о невступлении Украины в НАТО. Тогда глава Белого дома резко ответил Путину.

Впоследствии российское МИД опубликовало документ с "гарантиями безопасности". Обсуждать их хотят только с США.

20 декабря президенты снова провели переговоры. По их результатам помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден якобы согласился на важность результативности обсуждений касательно "гарантий безопасности".

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