Кратко об итогах переговоров рассказали на сайте Белого дома. Также свою позицию высказали и в Кремле.

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Байден и Путин поговорили по телефону в канун Нового года

Что рассказали в Москве

Некоторые итоги разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, пишут "РИА Новости". По словам представителя Кремля, стороны к переговорам подготовились хорошо, так что диалог был серьезным.

В частности, Джо Байден:

Заверил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

Предупредил о санкциях, которые будут от Запада в сторону России, если та пойдет на эскалацию в отношении Украины.

Заявил, что ядерную войну нельзя начинать и нельзя выиграть.

И якобы согласился, что у переговоров о "гарантиях безопасности" должен быть результат.

Переговоры о гарантиях (речь о "гарантиях безопасности", которые Россия требует у США и НАТО, – 24 канал) не должны перерасти в болтовню. Ждем не сам процесс, а результаты. Ждем 2 – 3 раунда, а дальше – делаем выводы,

– заявил Ушаков.

В то же время Владимир Путин:

Сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности.

И отметил, что в случае введения новых санкций против России та может отреагировать расторжением отношений.

Также президенты договорились продолжить диалог после Нового года.

Какова позиция Вашингтона

Представитель Белого дома Джен Псаки обнародовала на официальном сайте администрации Джо Байдена заявление о переговорах президента Соединенных Штатов Америки с Владимиром Путиным.

По ее словам:

Джо Байден призвал Россию к деэскалации напряжения в отношениях с Украиной.

Также он четко объяснил, что США и их союзники будут решительно отвечать на вторжение в Украину.

Президент США в отдельности:

Выразил надежду, что дипломатические переговоры в начале 2022 года о стратегической стабильности будут результативными.

И отметил, что прогресс в этих переговорах может быть только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Также в США заверили, что продолжат следить за силами России и подготовкой к "любым решениям Путина по Украине".

Важно: разговор Путина и Байдена проходит на фоне нестабильной ситуации вокруг Украины и угрозы нападения на нее со стороны россиян. Однако в СНБО Украины говорят, что украинцы могут "отдыхать и праздновать спокойно".

К слову:

Американские СМИ перед разговором президентов США и России писали, что Байден будет угрожать Путину санкциями.

Тем временем в Кремле уверяли, что Россия настроена на серьезный разговор с Соединенными Штатами.