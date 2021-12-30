Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина отметился чередой циничных заявлений. В частности, подчеркнул, что Россия вроде бы никогда не была источником напряжения.
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По словам Пескова, страна-оккупант принимает лишь решения, необходимые для ее безопасности. Тем временем российские наемники на Донбассе регулярно нарушают режим тишины. Страна-агрессор не выполняет никаких договоренностей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет риска отмены российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.
Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только во время переговоров возможно урегулирование тех насущных проблем, которых достаточно между нами,
– заявил Песков.
Разговор Путина и Байдена
- СМИ сообщают, что разговор Байдена и Путина состоится в четверг, 30 декабря, в 21:30 по Киеву.
- Представительница Белого дома Эмили Хорн заявила, что звонок состоится в закрытом для прессы режиме.
- Байден выйдет на связь из семейной резиденции в городе Уилмингтон.
- В Вашингтоне заявили, что политики обсудят целый спектр тем. В частности, речь будет идти о предстоящих переговорах, а также – встрече на площадке ОБСЕ и заседании Совета Россия – НАТО.
Анализ переговоров Байдена и Путина: смотрите видео