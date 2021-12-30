У Зеленского допускают, что украинский и американский лидеры в ближайшее время пообщаются снова. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

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Все происходит так, как и в начале декабря

Никифоров отметил, что перед прошлым разговором Байдена и Путина государственный секретарь США Энтони Блинкен общался с Зеленским. Тогда политики "согласовали позиции". Американский чиновник заверил – "ничего об Украине без Украины".

Такой же разговор состоялся между ними снова 29 декабря. Они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и будущие дипломатические отношения с Россией. То есть сейчас все происходит так же.

У Зеленского ожидают звонка от Байдена

В ОП отметили, что по итогам разговора с Путиным в начале декабря Байден позвонил Зеленскому. Политик заверил его в том, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Так же ожидаем, что он может позвонить и на этот раз", – пояснил Никифоров. Однако подчеркнул, что пока никаких подробностей о времени или формате такого разговора подтвердить не может.

Когда будут разговаривать Путин и Байден

В администрации Байдена ранее сообщили, что американский и российский президенты должны выйти на связь 30 декабря. Ряд американских и российских СМИ пишут, что разговор должен начаться в 21:30 по киевскому времени.

В Белом доме уточнили, что разговор будет закрыт для прессы. Байден будет находиться не в Белом доме, а в семейной резиденции в Уилмингтоне в штате Делавэр.

Американская сторона утверждает, что разговор инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден намерен предостеречь, что хотя США и отдают предпочтение дипломатии, но готовы ответить на дальнейшие "вторжение".

Обратите внимание! Предыдущий разговор Байдена с Путиным состоялся 7 декабря. Американский лидер позвонил президенту Зеленскому через 2 дня после него.