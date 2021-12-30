У Зеленського допускають, що український та американський лідери найближчим часом поспілкуються знову. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Все відбувається так, як і на початку грудня

Никифоров зазначив, що перед минулою розмовою Байдена та Путіна державний секретар США Ентоні Блінкен спілкувався зі Зеленським. Тоді політики "узгодили позиції". Американський посадовець запевнив – "нічого про Україну без України".

Така ж розмова відбулася між ними знову 29 грудня. Вони обговорили врегулювання ситуації на Донбасі й майбутні дипломатичні відносини з Росією. Тобто зараз все відбувається так само.

У Зеленського очікують дзвінка від Байдена

В ОП зауважили, що за підсумками розмови з Путіним на початку грудня Байден зателефонував Зеленському. Політик запевнив його у тому, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

"Так само очікуємо, що він може подзвонити й цього разу", – пояснив Никифоров. Проте підкреслив, що наразі ніяких подробиць про час чи формат такої розмови підтвердити не може.

Коли розмовлятимуть Путін та Байден

В адміністрації Байдена раніше повідомили, що американський та російський президенти мають вийти на зв'язок 30 грудня. Низка американських та російських ЗМІ пишуть, що розмова має початися о 21:30 за київським часом.

У Білому домі уточнили, що розмова буде закритою для преси. Байден перебуватиме не у Білому домі, а у сімейній резиденції у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер.

Американська сторона стверджує, що розмову ініціював очільник Кремля. За інформацією Washington Post, Байден має намір застерегти, що хоча США й надають перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальші "вторгнення".

Зверніть увагу! Попередня розмова Байдена з Путіним відбулася 7 грудня. Американський лідер зателефонував президенту Зеленському через 2 дні після неї.