Як пишуть низка американських та російських ЗМІ, розмова має початися о 21:30 за Києвом.

Важливо Путін і Байден не братимуть участь у переговорах про "безпекові гарантії" 10 січня

Як заявила представниця Білого дому Емілі Хорн, дзвінок пройде у закритому для преси режимі. Байден проведе телефонну розмову не з Білого дому, а із сімейної резиденції у місті Вілмінгтон, штат Делавер. Стверджується, що розмова відбудеться за ініціативи російського лідера.

Планується, що політики торкнуться цілого спектру тем, зокрема й майбутніх переговорів, а також зустріч на майданчику ОБСЄ та засідання Ради Росія – НАТО.

Адміністрація Байдена продовжує займатися дипломатією з європейськими союзниками та партнерами, координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною,

– заявила Хорн.

Як зазначає Washington Post, Байден планує повідомити Путіну, що хоча США хочуть діяти дипломатичними методами, вони також готові відповісти на подальші "вторгнення". Мовиться про конкретні кроки, серед яких:

економічні санкції,

зміцнення НАТО,

допомога Україні в самообороні.

Додамо, що глави США та Росії цього місяця вже мали двогодинну розмову по відеозв'язку. Білий дім та Кремль по-різному оцінили переговори Байдена та Путіна.

Тоді Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації. У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки. Глава Білого дому після спілкування з президентом Росії розповів про деталі переговорів, заявивши, що Путін отримав повідомлення США і все зрозумів.

Аналіз перемовин Байдена та Путіна: дивіться відео