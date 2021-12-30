Сейчас очень много пишут и говорят о причинах, характере и вероятных результатах этого разговора. Но я бы хотел не заострять на этом внимание, завтра будет день – завтра будет пища.

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В чем нюанс

Я бы хотел обратить внимание на один очень маленький нюанс, на который практически никто не обратил это самое, внимание, в то время как этот очень маленький нюанс играет колоссальную роль в понимании баланса сил и статуса.

Владимир Путин будет говорить с Джо Байденом в очень, очень некомфортное время, как для его возраста и физических возможностей, не говоря уже об умственных, в частности – сосредоточенности. Вова сразу после беседы в люльку? Если, конечно, не заснет во время разговора. В свою очередь в Вашингтоне будет только начало рабочего дня.

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Москву поставили в неудобное положение

Я уверен, можно было согласовать график разговора так, чтобы было комфортно обоим президентам – середина дня в Вашингтоне и утро в Москве, но этого не было сделано.

Вашингтон изначально поставил Москву и обитателя бункера в Ново-Огарево в неудобное, невыгодное, дискомфортное положение.

И Россия в таком положении надеется, что-то требовать от США? Вот честно, что за цирк?

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