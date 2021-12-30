Их переговоры начались примерно в 22:30 по Киеву. Как ранее сообщали, звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.
Важно У Зеленского объяснили, чего ожидают от вероятного разговора с Байденом
В администрации президента США уточнили, что Байден находится не в Белом доме, а в семейной резиденции в Вилмингтоне, что в штате Делавэр.
Американская сторона утверждает, что разговор инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден намерен предостеречь, что хотя США и предпочитают дипломатию, но готовы ответить на дальнейшие "вторжения".
Предварительный разговор Байдена и Путина: главное
- Главы США и России в этом месяце уже имели двухчасовой разговор по видеосвязи. Белый дом и Кремль по-разному оценили переговоры Байдена и Путина.
- Тогда Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации. В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.
- Глава Белого дома после общения с президентом России рассказал о деталях переговоров, заявив, что Путин получил сообщение США и все понял.