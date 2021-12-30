Их переговоры начались примерно в 22:30 по Киеву. Как ранее сообщали, звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.

Важно У Зеленского объяснили, чего ожидают от вероятного разговора с Байденом

В администрации президента США уточнили, что Байден находится не в Белом доме, а в семейной резиденции в Вилмингтоне, что в штате Делавэр.

Американская сторона утверждает, что разговор инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден намерен предостеречь, что хотя США и предпочитают дипломатию, но готовы ответить на дальнейшие "вторжения".

Предварительный разговор Байдена и Путина: главное