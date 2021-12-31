Военные будут дежурить в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях. Большинство из них граничат с Украиной.

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Кто будет дежурить на посту в ночь на Новый год

В министерстве обороны России уточнили, что на боевое дежурство вызвали специалистов танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических, а также тыловых подразделений. Им приказали следить за безопасностью. Зато военным зенитно-ракетных подразделений и специалистам РЭБ поручили охрану территории.

Обратите внимание! Особое внимание россияне уделят "недопущению диверсий" в парках боевых машин, складах, арсеналах, узлах связи и пунктах управления армии.

Военным, которых отправили дежурить на боевом посту, устроят "праздник" в ночь на 1 января. Они, например, получат блюда к новогоднему столу и подарки от командиров своих подразделений.

Что в СНБО говорят о ситуации у границ Украины

Накануне состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Там, в частности, обсудить ситуацию на границах. Алексей Данилов подтвердил, что там фиксируют увеличение количества российских военных. Однако заверил, что об угрозе нового вторжения пока не говорится.

По словам Данилова, на масштабное вторжение Россия пока не способна – по крайней мере физически. Ведь это бы потребовало определенного времени на подготовку. Поэтому в СНБО пока не видят оснований для чрезвычайного или военного положения. Чиновник призвал украинцев спокойно отдыхать и отмечать зимние праздники.

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