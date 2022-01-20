"Миротворець" стверджує, що Арестович брав участь "в актах гуманітарної агресії проти України".
До речі Арестович звільнився з посади радника Єрмака та спікера делегації України в ТКГ
Також на сторінці зазначили інші причини, чому Арестовича внесли в базу "Миротворця".
Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління,
– мовиться у повідомленні.
Арестович йде з ТКГ та ОП
Олексій Арестович 17 січня заявив, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента. Також політик покидає посаду спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу. За словами самого Арестовича, інформація поки неофіційна. Каже, що для звільнення мав "особисті причини".
Однак 20 січня у ЗМІ з'явилась інформація, що чиновник насправді не писав заяву на звільнення та не повідомляв про це Банкову. Тому формально він нібито досі залишається на посаді.
Скандальні заяви Арестовича
- Політик неодноразово втрапляв у скандали через свої гучні висловлювання. Наприклад, Арестович пропонував перейменувати українську мову на руську, а Україну на Русь-Україну. На його думку, це б допомагало боротись з російською пропагандою.
- Чиновник пропонував для нашої держави ще одну нову назву – "Сполучені землі України".
- Також від нього пролунала заява, що, мовляв, "середній українець" не може показати Афганістан на карті. Він казав, що біженці більш освічені, ніж українці.
- Також Арестович сказав, що "АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів".
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