"Миротворець" стверджує, що Арестович брав участь "в актах гуманітарної агресії проти України".

До речі Арестович звільнився з посади радника Єрмака та спікера делегації України в ТКГ

Також на сторінці зазначили інші причини, чому Арестовича внесли в базу "Миротворця".

Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління,

– мовиться у повідомленні.

Арестович йде з ТКГ та ОП

Олексій Арестович 17 січня заявив, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента. Також політик покидає посаду спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу. За словами самого Арестовича, інформація поки неофіційна. Каже, що для звільнення мав "особисті причини".

Однак 20 січня у ЗМІ з'явилась інформація, що чиновник насправді не писав заяву на звільнення та не повідомляв про це Банкову. Тому формально він нібито досі залишається на посаді.

Скандальні заяви Арестовича

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