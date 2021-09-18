Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Арестович заявив, що Україна у цьому є начебто дуже схожою на Німеччину та Австрію. Вони міряють усе землями.

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Сполучені Землі України можна було б назвати. Там широкий насправді простір. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію та Німеччину. Вони міряють землями. У нас теж треба землями міряти,

– заявив Арестович.

Спікер ТКГ також заявив, що є "багато географічно відокремлених районів, які мають свою мікрокультуру, маленькі субетноси, звичаї та історію".

Скандальні заяви Арестовича