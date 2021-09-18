Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Арестович заявив, що Україна у цьому є начебто дуже схожою на Німеччину та Австрію. Вони міряють усе землями.
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Сполучені Землі України можна було б назвати. Там широкий насправді простір. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію та Німеччину. Вони міряють землями. У нас теж треба землями міряти,
– заявив Арестович.
Спікер ТКГ також заявив, що є "багато географічно відокремлених районів, які мають свою мікрокультуру, маленькі субетноси, звичаї та історію".
Скандальні заяви Арестовича
- Арестович раніше запропонував перейменувати українську мову в руську, а Україну – в Русь-Україну. Це начебто допомогло б боротися з російською пропагандою. За словами Арестовича, "це удар в саме серце дракона".
- Також Арестович заявив, що "АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів". Туди начебто втікають від дружин та дітей. Речник ТКГ також зауважив: він нібито не бачив жодного нещасного військового на Донбасі.