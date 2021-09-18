Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Арестович заявил, что Украина в этом якобы очень похожа на Германию и Австрию. Они меряют все землями.
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Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкое на самом деле пространство. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить,
– заявил Арестович.
Спикер ТКГ также заявил, что есть "много географически обособленных районов, которые имеют свою микрокультуру, маленькие субэтносы, обычаи и историю".
Скандальные заявления Арестовича
- Арестович ранее предложил переименовать украинский язык в русский, а Украину – в Русь-Украину. Это якобы помогло бы бороться с российской пропагандой. По словам Арестовича, "это удар в само сердце дракона".
- Также Арестович заявил, что "АТО – большой курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров". Туда якобы бегут от жен и детей. Представитель ТКГ также отметил: он якобы не видел ни одного несчастного военного на Донбассе.