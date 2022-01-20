"Крапку ставити рано"

Орестович і досі працює позаштатним радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака та спікером української делегації для участі у Тристоронній контактній групі. Ймовірно, співпрацю продовжать.

Раніше Арестович звільнився з посади радника Єрмака та спікера делегації України в ТКГ

Єрмак і Арестович домовились про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку,

– наголосило видання.

Що відомо про звільнення Арестовича

Про відставку політик заявив 17 січня. Він зазначив, що на наступну зустріч ТКГ вже не прийде. Спершу деталей політик не озвучив, однак зазначив, що все через" особисті причини".

Згодом Арестович написав розлогий допис у фейсбуці та пояснив свої дії. Політик обурився ситуацією в країні, зокрема приїздом нардепа Петра Порошенка в Київ. Він назвав це "слабкістю" української держави.

Скандальні заяви політика: головне

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