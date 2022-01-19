Арестович пригадав приліт Петра Порошенка в аеропорт Жуляни. Відповідний допис політик оприлюднив 19 січня.

До теми Арестович звільнився з посади радника Єрмака та спікера делегації України в ТКГ

Олексій Арестович пояснив, чому звільнився з посад

Політик написав, що він "не збирався звільнятися". Проте відзначив: "У понеділок (мовится про 17 січня – 24 канал) я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будинку і зрозумів, що більше не хочу переступати його поріг".

Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу,

– написав Арестович.

Політик також додав, що, мовляв, він не знає, "хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною). Та їм точно не по дорозі".

Окрім того, Арестович у своєму довгому пості критикував як Петра Порошенка, так і ситуацію в країні.

Коротко про відставку Олексія Арестовича та його скандальні заяви

Олексій Арестович 17 січня заявив ЗМІ, що він звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента та посади спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу. Тоді політик не пояснив причин, проте це трапилось у день прильоту в Україну п'ятого президента Петра Порошенка, якого підозрюють в державній зраді.

За час своєї роботи, з 2020 року, Олексій Арестович відзначився різними заявами. У жовтні 2021 року, будучи спікером української делегації в ТКГ та позаштатним радником глави Офісу Президента він заявив, що Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву.

Зокрема у вересні 2021 року Арестович пропонував називати українську мову "руською", а Україну – Руссю-Україною. На його думку, це мало б стати хорошим засобом боротьби з ворожою пропагандою зі сторони Росії.

Ба більше, у вересні 2021 року Арестович заявив, що "середній українець" нібито не може показати Афганістан на карті. Він також заявив, що біженці освічені набагато більше, аніж середній українець, та інтегровані у західне суспільство.

Не варто судити заголовками, – Арестович пояснив свої слова про "розворот на Схід": дивіться відео

Фрагмент з повного тексту публікації Олексія Арестовича

Якщо держава – це монополія на насильство, то менеджмент цього насильства має бути на найвищому рівні: бо найменша помилка у цьому питанні – закріплення несправедливості, розколу, корупції.

Знаєте, я не збирався звільнятися.

У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг.

Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість по відношенню до мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу.

Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з нею вже точно не по дорозі.