Арестович вспомнил прилет Петра Порошенко в аэропорт Жуляны. Соответствующее сообщение политик обнародовал 19 января.

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Алексей Арестович объяснил, почему уволился с должностей

Политик написал, что он "не собирался увольняться". Однако отметил: "В понедельник (говорится о 17 января – 24 канал) я приехал на работу, как всегда, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог".

Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу,
– написал Арестович.

Политик также добавил, что якобы он не знает, "кто автор сценария шоу в Жулянах, который закрепил слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним точно не по дороге".

Кроме того, Арестович в своем длинном посте критиковал как Петра Порошенко, так и ситуацию в стране.

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Фрагмент из полного текста публикации Алексея Арестовича

Если государство – это монополия на насилие, то менеджмент этого насилия должен быть на самом высоком уровне: потому что малейшая ошибка в этом вопросе – закрепление несправедливости, раскола, коррупции.

Знаете, я не собирался увольняться.

В понедельник я приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог.

Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и т.д.). Но слабости я простить не могу.

Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, который закрепил слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уж точно не по дороге.