Запис 4-річної давності опублікував Аваков. На ньому спікер української делегації в ТКГ знецінив подвиги наших воїнів.
До теми "АТО – курорт для хлопчиків": Аваков закликав гнати Арестовича з ОПУ через обурливе відео
Арестович відповів Авакову через опубліковане відео
Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи з старту, починається йому важко. Інакше пояснити, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?... Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?…
– заявив Арестович.
Він також додав: "А можливо, цей мудрий чоловік, який прекрасно розбирається в воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – 24 канал) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?".
Що заявив колишній очільник МВС Арсен Аваков
- Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича 4-річної давності. Ексміністр МВС розповів, мовляв, – відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.
- Радник Єрмака на відео заявив, що нібито довкола АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають та гинуть".
- Він сказав, що "АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ".
- Додав також, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, усі солдати та офіцери насолоджуються тим, що відбувається.