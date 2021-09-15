Запись 4-летней давности опубликовал Аваков. На нем спикер украинской делегации в ТКГ обесценил подвиги наших воинов.

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Арестович ответил Авакову из-за опубликованного видео

Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснить, почему нужно было рвать из видео четырехлетней давности отдельную фразу и бросаться с ней в политическую атаку?... Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?…

– заявил Арестович.

Он также добавил: "А может, этот мудрый человек, который прекрасно разбирается в воинах АТО, Андрей Антоненко (фигурант дела убийства журналиста Павла Шеремета – 24 канал) не даст соврать, сегодня просто не разобрался?".

Что заявил бывший глава МВД Арсен Аваков