Запись 4-летней давности опубликовал Аваков. На нем спикер украинской делегации в ТКГ обесценил подвиги наших воинов.
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Арестович ответил Авакову из-за опубликованного видео
Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснить, почему нужно было рвать из видео четырехлетней давности отдельную фразу и бросаться с ней в политическую атаку?... Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?…
– заявил Арестович.
Он также добавил: "А может, этот мудрый человек, который прекрасно разбирается в воинах АТО, Андрей Антоненко (фигурант дела убийства журналиста Павла Шеремета – 24 канал) не даст соврать, сегодня просто не разобрался?".
Что заявил бывший глава МВД Арсен Аваков
- Арсен Аваков опубликовал видео Алексея Арестовича 4-летней давности. Экс-министр МВД рассказал, мол, – видео с Арестовичем ему отправил друг. Аваков призвал Офис Президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.
- Советник Ермака на видео заявил, что якобы вокруг АТО есть "много мифов". В частности то, что "наши ребята там страдают и гибнут".
- Он сказал, что "АТО – большой курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров. Они вырываются от жен, детей и тещ".
- Добавил также, что не видел ни одного несчастного военного на Донбассе. Мол, все солдаты и офицеры наслаждаются происходящим.