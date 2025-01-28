Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на закиди Олексія Арестовича та Мар'яни Безуглої стосовно того, що воїни "повзають навколішки перед ворогом" перед розстрілом. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Хвиля обурення та несприйняття

Лубінець вважає, що у людей, які не перебувають у лавах Збройних Сил України, морального права коментувати поведінку військовослужбовців у подібних випадках не мають.

Якщо ти когось критикуєш, то, будь ласка, покажи власним прикладом. Повернись в Україну. Або якщо ти перебуваєш в Україні, запишись до лав ЗСУ, будь ласка, на передову. Покажи, як ти зі зброєю в руках, захищаєш нашу територіальну цілісність та наших громадян,

– підкреслив омбудсмен.

За його словами, це верх цинізму. Він зазначив, що це викликало просто бурю обурення та несприйняття.

Раніше скандальні Олексій Арестович та Мар'яна Безугла розкритикували українських військовополонених за поведінку перед розстрілом. Мовиться про випадок, який став відомим 23 січня, коли росіяни по одному розстріляли 6 наших полонених.