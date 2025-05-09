У Центрі протидії дезінформації розповіли, які саме ютуб-канали тепер не діять в Україні, передає 24 Канал.

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Кому із пропагандистів закрили рота

Серед тих, чиї канали потрапили під бан:

Олексій Арестович

️Костянтин Бондаренко – український політолог, співпрацює з пропагандистським російським виданням Украина.ру.

️Дмитро Василець – проросійський блогер та ексочільник забороненої партії "Держава". Василець, який є громадянином України, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

️Анастасія Кашеварова – російська пропагандистка, "військкор".

️Павло Оніщенко – лідер організації "Потон", виїхав до Москви. У 2023 році йому оголосили підозру у пропаганді війни. Називав українців і росіян "єдиним народом", а повномасштабне російське вторгнення — "поверненням земель".

Нагадаємо, раніше YouTube вже блокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.

Всі канали не працюють на території України. До слова, канал Арестовича мав 1,9 мільйона підписників.

До слова, США розробили нові економічні санкції проти Росії, спрямовані на компанії в енергетичному та банківському секторах, щоб посилити тиск під час мирних переговорів.