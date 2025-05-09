В Центре противодействия дезинформации рассказали, какие именно ютуб-каналы теперь не действуют в Украине, передает 24 Канал.

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Кому из пропагандистов закрыли рот

Среди тех, чьи каналы попали под бан:

Алексей Арестович

️Константин Бондаренко – украинский политолог, сотрудничает с пропагандистским российским изданием Украина.ру.

️Дмитрий Василец – пророссийский блогер и экс-глава запрещенной партии "Держава". Василец, который является гражданином Украины, еще до начала полномасштабного вторжения России переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.

Анастасия Кашеварова – российская пропагандистка, "военкор".

️Павел Онищенко – лидер организации "Потон", выехал в Москву. В 2023 году ему объявили подозрение в пропаганде войны. Называл украинцев и россиян "единым народом", а полномасштабное российское вторжение – "возвращением земель".

Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.

Все каналы не работают на территории Украины. К слову, канал Арестовича имел 1,9 миллиона подписчиков.

К слову, США разработали новые экономические санкции против России, направленные на компании в энергетическом и банковском секторах, чтобы усилить давление во время мирных переговоров.