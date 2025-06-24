OnlyFans обійшов YouTube і TikTok

Це значно перевищує показники таких гігантів, як YouTube чи TikTok, передає 24 Канал з посиланням на дані Voronoi.

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OnlyFans заробив більше, ніж YouTube чи TikTok / Інфографіка Voronoi

Феномен OnlyFans

Створена як майданчик для фітнес-інфлюенсерів і блогерів, OnlyFans трансформувалась у ключову платформу для творців контенту для дорослих, особливо під час пандемії COVID-19, коли попит на онлайн-розваги зріс.

Засновник платформи, британець Тім Стоклі, у 2018 році продав 75% материнської компанії українсько-американському підприємцю Леоніду Радвінському. А вже у 2021 році Стоклі залишив посаду CEO.

Наразі OnlyFans – приклад того, як нішевий продукт може стати глобальним бізнесом із рекордними фінансовими показниками.