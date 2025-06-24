OnlyFans обошел YouTube и TikTok

Это значительно превышает показатели таких гигантов, как YouTube или TikTok, передает 24 Канал со ссылкой на данные Voronoi.

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OnlyFans заработал больше, чем YouTube или TikTok / Инфографика Voronoi

Феномен OnlyFans

Созданная как площадка для фитнес-инфлюенсеров и блогеров, OnlyFans трансформировалась в ключевую платформу для создателей контента для взрослых, особенно во время пандемии COVID-19, когда спрос на онлайн-развлечения вырос.

Основатель платформы, британец Тим Стокли, в 2018 году продал 75% материнской компании украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому. А уже в 2021 году Стокли покинул пост CEO.

Сейчас OnlyFans – пример того, как нишевый продукт может стать глобальным бизнесом с рекордными финансовыми показателями.