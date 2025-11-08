Какая монетизация на YouTube сейчас?
Также для монетизации определяющим является тип контента и формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
За 1000 просмотров монетизация на YouTube сейчас:
- от 3 до 11 долларов – самая большая монетизация. Такая доступна исключительно для ряда стран, а именно Великобритании, Австралии, США и Германии.
- а вот для большинства стран монетизация составляет – от пары центов и до 2 долларов. Сейчас такую оплату получают создатели контента для Бразилии, индии, Юго-Восточной Азии и даже Украины.
Это означает, что за 200 тысяч просмотров в лучшем случае можно получить:
- примерно 2 200 долларов – в США, где самая высокая монетизация;
- и максимум 400 долларов – для стран с самой низкой монетизацией.
Что еще важно знать о заработке с YouTube?
Как сообщает AIR Media-Tech, сейчас можно зарабатывать и благодаря YouTube Shorts. Хотя монетизация там значительно меньше чем за длинные видео. Эксперты говорят, что сейчас шортсы являются эффективным методом продвижения.
Заработок на YouTube можно получать различным образом. Для создателей контента таких способов много. В частности, через рекламу.