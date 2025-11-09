Как платить за YouTube Premium меньше сейчас?
Ощутимо "переплачивают" владельцы устройств от Apple. Дело в том, что для них действует комиссия 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.
В качестве примера:
- купить YouTube Premium через App Store можно за 159 гривен в месяц;
- а вот цена покупки через браузер ощутимо ниже – 99 гривен в месяц.
Заметьте! То есть, через браузер покупка обходится на 40% дешевле.
Как получить подписку YouTube Premium на устройстве Apple через браузер:
- Перейдите на официальный сайт YouTube. Это можно сделать по ссылке.
- Далее нужно зайти в аккаунт Google.
- После авторизации проведите оплату и активируйте подписку.
Обратите внимание! После этого активируется YouTube Premium в приложении.
Что еще важно знать о YouTube сейчас?
Монетизация YouTube зависит от многих факторов. В частности, страны для которой создается контент и типа видео.
Как отмечает simplified, YouTube изменил условия монетизации. Например, платформа стала лояльнее к использованию ненормативной лексики.