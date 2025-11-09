Как платить за YouTube Premium меньше сейчас?

Ощутимо "переплачивают" владельцы устройств от Apple. Дело в том, что для них действует комиссия 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

В качестве примера:

купить YouTube Premium через App Store можно за 159 гривен в месяц;

а вот цена покупки через браузер ощутимо ниже – 99 гривен в месяц.

Заметьте! То есть, через браузер покупка обходится на 40% дешевле.

Как получить подписку YouTube Premium на устройстве Apple через браузер:

Перейдите на официальный сайт YouTube. Это можно сделать по ссылке.

Далее нужно зайти в аккаунт Google.

После авторизации проведите оплату и активируйте подписку.

Обратите внимание! После этого активируется YouTube Premium в приложении.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?