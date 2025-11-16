Благодаря чему можно платить за YouTube Premium дешевле?

Пользователи Apple платят за подписку больше, потому что App Store взимает дополнительную комиссию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

Обратите внимание! Apple установил комиссию 30% за все покупки, сделанные через App Store.

Чтобы сэкономить, стоит оформить подписку через браузер:

для этого необходимо зайти на официальный сайт по ссылке;

зайти в свой аккаунт гугл;

проплатить подписку;

после этого премиум станет доступным и в приложении.

Какая разница стоимости подписки в таком случае:

если оформлять подписку YouTube Premium через App Store, нужно потратить 159 гривен в месяц;

а через браузер такая подписка обойдется в 99 гривен в месяц.

Важно! Если оформить YouTube Premium через браузер, можно сэкономить почти 700 гривен в год.

Что еще важно о YouTube сейчас?