Уже вскоре жители Токио смогут пользоваться сетью, скорость которой в десятки раз превышает средние показатели большинства стран. Это станет ключевым этапом развития цифрового будущего, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techblog.comsoc.org.

Смотрите также В США соцсети приравняли к сигаретам и будут требовать предупреждать о риске зависимости

Насколько мощной будет японская сеть?

Обновленная оптоволоконная сеть (FTTH) начнет функционировать в Токио с марта 2026 года. Она будет способна обеспечить впечатляющую скорость до 25 Гбит/с.

На сегодня массовые потребители в Японии имеют доступ к максимальной скорости соединения скорости 10 Гбит/с, что уже считается высоким показателем, ведь средняя медианная скорость домашнего интернета в странах Европы сейчас колеблется в пределах 150 – 250 Мбит/с.

Новая услуга от телекоммуникационного гиганта NTT East получила название Flet Hikari 25G. Сервис будет работать по принципу "наилучших усилий" (best-effort), что предусматривает предоставление максимально доступной скорости при текущих технических условиях.

Главной целью компании является развертывание цифровой инфраструктуры следующего поколения. Пока жители японской столицы готовятся к переходу на новый стандарт, остальному миру придется подождать аналогичных технологий.

В то же время ученые уже работают над еще более мощными решениями, например, в сфере 6G, где зафиксированы рекорды скорости, что в 9000 раз превышают возможности обычной 5G-связи.

Кто еще в списке лидеров по скорости сети?

Япония – не единственное государство, которое диктует стандарты будущего. Южная Корея уже длительное время остается синонимом сверхбыстрой связи: по состоянию на 2025 год самой высокой коммерчески доступной скоростью для домашних пользователей там является 10 Гбит/с.

Основные игроки рынка, например LG U+, KT и SK Broadband, активно разворачивают гигабитную инфраструктуру в жилых комплексах, хотя большинство домохозяйств пока выбирают тарифы от 1 до 2,5 Гбит/с.

Согласно мировому рейтингу Speedtest на начало 2025 года, по показателям медианной скорости стационарного интернета первую тройку составляют:

Сингапур (324,92 Мбит/с);

ОАЭ (310,05 Мбит/с);

Гонконг (305,71 Мбит/с).

Пока коммерческие сети соревнуются за гигабиты, в научных лабораториях устанавливают совсем другие рекорды.

Исследователи в Японии сумели передать данные со скоростью 1,02 петабита в секунду (это примерно 1 миллион гигабайтов) на расстояние более 1800 километров, как сообщал Rude Baguette.

В то же время ученые из Университета Астон в Соединенном Королевстве продемонстрировали скорость в 402 терабита в секунду, используя стандартное коммерческое оптоволокно, что в 100 миллионов раз быстрее минимальных требований для стриминга видео в формате HD.

Украина в этом списке пока занимает 71-е место в мире по скорости стационарного интернета с медианным показателем 84,4 Мбит/с.

Хотя наши темпы внедрения 5G-технологий несколько уступают странам Балтии, в ноябре 2024 года в стране был запущен пилотный проект нового стандарта связи.