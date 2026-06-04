Будущее Siri и новые стандарты производительности

Конференция WWDC 2026 начнется в понедельник, 8 июня, в 20:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет в гибридном формате: основную часть Apple будет транслировать онлайн, однако избранные разработчики и студенты смогут посетить отдельные события в театре Стива Джобса. Главной темой нынешнего события станет искусственный интеллект, который должен наконец воплотить обещания двухлетней давности. Центральной фигурой презентации выступит Siri, которая получит самое масштабное обновление с момента своего появления, пишет издание Tom's Guide.

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Ключевым фактором трансформации голосового помощника стало сотрудничество с Google. Ожидается, что Siri будет работать на базе моделей Gemini, что позволит ей понимать контекст, вести естественные диалоги и выполнять сложные задачи внутри приложений.

Apple планирует представить Siri как отдельное приложение с функциями чат-бота, где пользователи смогут взаимодействовать с ней с помощью текста или голоса и видеть историю переписки.

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Кроме того, Siri получит режим Visual Intelligence непосредственно в камере, что позволит идентифицировать объекты, животных, растения и даже сканировать информацию о калориях с этикеток продуктов.

Мы с нетерпением ждем возможности представить пользователям более персонализированную Siri уже в этом году,

– прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук во время отчета о прибыли компании.

iOS 27: фокус на стабильность и качество

Нынешнее обновление мобильной операционной системы сравнивают с легендарным выпуском Mac OS X Snow Leopard 2009 года. Это означает, что вместо радикальных изменений в дизайне инженеры Apple сосредоточились на оптимизации кода, исправлении ошибок и повышении быстродействия. Компания стремится сделать систему менее "тяжелой", что должно положительно повлиять на энергоэффективность и освободить дополнительное место в памяти устройств, отмечает MacRumors.

Несмотря на акцент на производительности, пользователи все же получат новые инструменты для кастомизации, в частности ползунок для точной настройки эффектов интерфейса Liquid Glass.

Для профессиональных пользователей Apple готовит большое обновление камеры. У iOS 27 появится возможность самостоятельно настраивать панель быстрых функций, добавляя туда экспозицию, глубину резкости или таймер.

Приложение "Фото" получит ИИ-инструменты для редактирования: функция Extend позволит "дорисовывать" края изображения при смене кадра, а Reframe поможет менять перспективу в пространственных фото.

Приложение Wallet научат автоматически разделять чеки между друзьями через Apple Cash и создавать цифровые копии физических билетов или абонементов.

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Программный фундамент для новых устройств

Хотя WWDC традиционно является софтверным мероприятием, Apple заложит основу для будущего железа. Ожидается, что iOS 27 будет содержать специальные интерфейсы для первого складного iPhone, релиз которого прогнозируют на сентябрь.

Устройство, что может получить название iPhone Fold или iPhone Ultra, будет иметь внешний экран и внутренний гибкий дисплей с соотношением сторон 4:3. Система будет поддерживать режим многозадачности с двумя активными окнами приложений одновременно.

Apple поручила своим инженерным командам сократить объем ненужного кода и устранить ошибки, чтобы существенно повысить общее качество программного обеспечения,

– заявил известный аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Также на конференции могут анонсировать новую операционную систему homeOS для умного дома. Она будет работать на будущем устройстве HomePad – хабе с экраном, который позволит осуществлять звонки FaceTime без использования смартфона.

Что касается компьютеров Mac, то macOS 27 получит исправление визуальных недостатков интерфейса Liquid Glass и поддержку всех новых AI-функций, включая обновленную Siri, пишет Neowin.

Несмотря на глобальный дефицит оперативной памяти, который может сместить графики, на мероприятии могут вспомнить об обновлении Mac Studio и Mac mini с процессорами серии M5. Однако основное внимание останется на том, как Apple планирует догонять конкурентов в гонке искусственного интеллекта, делая свои технологии доступными для сотен миллионов пользователей уже этой осенью.