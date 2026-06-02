В операционных системах iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 компания Apple планирует представить отдельное приложение Siri. Это станет первым случаем в истории платформы, когда голосовой помощник получит собственный интерфейс вместо работы исключительно через системные окна и всплывающие панели. Об этом пишет Macrumors.
Зачем Apple создает отдельное приложение Siri?
По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, такой шаг связан с глубокой трансформацией Siri. Обычный голосовой помощник постепенно превращается в полноценного чат-бота, который по своим возможностям будет напоминать ChatGPT, Claude и Gemini.
Новая Siri сможет не только отвечать на простые вопросы или запускать функции смартфона, но и работать с информацией значительно сложнее, используя как данные из интернета, так и персональный контекст пользователя.
Какие возможности получит новая Siri
Apple интегрирует обновленную Siri непосредственно в операционную систему. Благодаря этому ассистент будет иметь доступ к большому количеству персональной информации, сохраненной на устройстве.
В частности Siri сможет работать с:
- электронными письмами;
- сообщениями;
- фотографиями;
- календарем;
- контактами;
- заметками;
- документами и файлами.
Благодаря этому ассистент будет лучше понимать контекст запросов и сможет выполнять более сложные задачи.
Среди функций, которые приписывают новой Siri:
- поиск информации в интернете;
- создание изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта;
- генерация текстового контента;
- создание коротких итогов больших текстов;
- анализ загруженных документов;
- выполнение задач на основе личных данных пользователя;
- написание электронных писем, сообщений и заметок;
- управление настройками устройства;
- поиск информации внутри смартфона, планшета или компьютера.
Фактически Siri должна стать универсальным цифровым помощником, который объединит возможности современных крупных языковых моделей с глубокой интеграцией в экосистему Apple.
Как будет выглядеть новое приложение?
По информации Bloomberg, интерфейс отдельного приложения Siri будет напоминать популярные ИИ-сервисы вроде ChatGPT, Claude или Gemini.
После запуска пользователь увидит поле "Ask Siri", в которое можно будет вводить текстовые запросы. Также будет поддерживаться голосовое общение.
В приложении появится кнопка в виде скрепки для добавления:
- фотографий;
- PDF-документов;
- других файлов.
Apple также планирует предлагать примеры запросов, чтобы пользователям было проще освоить новые возможности сервиса.
Переписка будет выглядеть как обычный чат с пузырьками сообщений, похожими на те, что используются в iMessage. Ответы Siri могут содержать текст, ссылки, изображения и другие типы контента.
История диалогов станет отдельной функцией
Одной из важных новинок станет система сохранения предыдущих разговоров. В приложении появится специальный раздел истории чатов. Пользователи смогут просматривать предыдущие диалоги в виде карточек с краткими итогами или в формате традиционного списка.
Любой предыдущий разговор можно будет можно будет открыть и продолжить с того места, где он завершился ранее. Подобная функциональность уже давно является стандартом для ChatGPT и других популярных чат-ботов, однако для Siri она станет совершенно новой.
Обновление коснется не только функций, но и внешнего вида помощника. По данным источника, Apple планирует использовать темный интерфейс как в самом приложении Siri, так и в системных окнах взаимодействия с ассистентом. На возможный новый стиль намекает оформление сайта WWDC 2026. На нем используется белый логотип Swift на черном фоне с мягкими акцентами розового, темно-синего, фиолетового и оранжевого цветов.
Эти оттенки напоминают нынешнюю анимацию Siri вокруг дисплея iPhone, но выглядят сдержаннее и менее насыщенными. Официальная презентация обновленного ассистента ожидается во время конференции разработчиков WWDC 2026.
Мероприятие стартует 8 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени США. Именно там Apple должна впервые раскрыть подробности о новой Siri, ее отдельном приложении и будущих функциях на базе искусственного интеллекта. Если информация подтвердится, Siri получит самое большое обновление с момента своего запуска и станет одним из центральных элементов стратегии Apple в сфере генеративного искусственного интеллекта.