В операционных системах iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 компания Apple планирует представить отдельное приложение Siri. Это станет первым случаем в истории платформы, когда голосовой помощник получит собственный интерфейс вместо работы исключительно через системные окна и всплывающие панели. Об этом пишет Macrumors.

Зачем Apple создает отдельное приложение Siri?

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, такой шаг связан с глубокой трансформацией Siri. Обычный голосовой помощник постепенно превращается в полноценного чат-бота, который по своим возможностям будет напоминать ChatGPT, Claude и Gemini.

Новая Siri сможет не только отвечать на простые вопросы или запускать функции смартфона, но и работать с информацией значительно сложнее, используя как данные из интернета, так и персональный контекст пользователя.

Какие возможности получит новая Siri

Apple интегрирует обновленную Siri непосредственно в операционную систему. Благодаря этому ассистент будет иметь доступ к большому количеству персональной информации, сохраненной на устройстве.

В частности Siri сможет работать с:

электронными письмами;

сообщениями;

фотографиями;

календарем;

контактами;

заметками;

документами и файлами.

Благодаря этому ассистент будет лучше понимать контекст запросов и сможет выполнять более сложные задачи.

Среди функций, которые приписывают новой Siri:

поиск информации в интернете;

создание изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта;

генерация текстового контента;

создание коротких итогов больших текстов;

анализ загруженных документов;

выполнение задач на основе личных данных пользователя;

написание электронных писем, сообщений и заметок;

управление настройками устройства;

поиск информации внутри смартфона, планшета или компьютера.

Фактически Siri должна стать универсальным цифровым помощником, который объединит возможности современных крупных языковых моделей с глубокой интеграцией в экосистему Apple.

Как будет выглядеть новое приложение?

По информации Bloomberg, интерфейс отдельного приложения Siri будет напоминать популярные ИИ-сервисы вроде ChatGPT, Claude или Gemini.

После запуска пользователь увидит поле "Ask Siri", в которое можно будет вводить текстовые запросы. Также будет поддерживаться голосовое общение.

В приложении появится кнопка в виде скрепки для добавления:

фотографий;

PDF-документов;

других файлов.

Apple также планирует предлагать примеры запросов, чтобы пользователям было проще освоить новые возможности сервиса.

Переписка будет выглядеть как обычный чат с пузырьками сообщений, похожими на те, что используются в iMessage. Ответы Siri могут содержать текст, ссылки, изображения и другие типы контента.

История диалогов станет отдельной функцией

Одной из важных новинок станет система сохранения предыдущих разговоров. В приложении появится специальный раздел истории чатов. Пользователи смогут просматривать предыдущие диалоги в виде карточек с краткими итогами или в формате традиционного списка.

Любой предыдущий разговор можно будет можно будет открыть и продолжить с того места, где он завершился ранее. Подобная функциональность уже давно является стандартом для ChatGPT и других популярных чат-ботов, однако для Siri она станет совершенно новой.

Обновление коснется не только функций, но и внешнего вида помощника. По данным источника, Apple планирует использовать темный интерфейс как в самом приложении Siri, так и в системных окнах взаимодействия с ассистентом. На возможный новый стиль намекает оформление сайта WWDC 2026. На нем используется белый логотип Swift на черном фоне с мягкими акцентами розового, темно-синего, фиолетового и оранжевого цветов.

Эти оттенки напоминают нынешнюю анимацию Siri вокруг дисплея iPhone, но выглядят сдержаннее и менее насыщенными. Официальная презентация обновленного ассистента ожидается во время конференции разработчиков WWDC 2026.

Мероприятие стартует 8 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени США. Именно там Apple должна впервые раскрыть подробности о новой Siri, ее отдельном приложении и будущих функциях на базе искусственного интеллекта. Если информация подтвердится, Siri получит самое большое обновление с момента своего запуска и станет одним из центральных элементов стратегии Apple в сфере генеративного искусственного интеллекта.