У операційних системах iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27 компанія Apple планує представити окремий застосунок Siri. Це стане першим випадком в історії платформи, коли голосовий помічник отримає власний інтерфейс замість роботи виключно через системні вікна та спливаючі панелі. Про це пише Macrumors.

Дивіться також Дешевша і легша Vision Pro може вийти лише у 2028 році – що планує Apple

Навіщо Apple створює окремий застосунок Siri?

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, такий крок пов'язаний із глибокою трансформацією Siri. Звичайний голосовий помічник поступово перетворюється на повноцінного чат-бота, який за своїми можливостями нагадуватиме ChatGPT, Claude та Gemini.

Нова Siri зможе не лише відповідати на прості запитання або запускати функції смартфона, а й працювати з інформацією значно складніше, використовуючи як дані з інтернету, так і персональний контекст користувача.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Які можливості отримає нова Siri

Apple інтегрує оновлену Siri безпосередньо в операційну систему. Завдяки цьому асистент матиме доступ до великої кількості персональної інформації, збереженої на пристрої.

Зокрема Siri зможе працювати з:

електронними листами;

повідомленнями;

фотографіями;

календарем;

контактами;

нотатками;

документами та файлами.

Завдяки цьому асистент краще розумітиме контекст запитів і зможе виконувати складніші завдання.

Серед функцій, які приписують новій Siri:

пошук інформації в інтернеті;

створення зображень за допомогою генеративного штучного інтелекту;

генерація текстового контенту;

створення коротких підсумків великих текстів;

аналіз завантажених документів;

виконання завдань на основі особистих даних користувача;

написання електронних листів, повідомлень і нотаток;

керування налаштуваннями пристрою;

пошук інформації всередині смартфона, планшета або комп'ютера.

Фактично Siri повинна стати універсальним цифровим помічником, який поєднає можливості сучасних великих мовних моделей із глибокою інтеграцією в екосистему Apple.

Як виглядатиме новий застосунок?

За інформацією Bloomberg, інтерфейс окремого застосунку Siri буде нагадувати популярні ШІ-сервіси на кшталт ChatGPT, Claude або Gemini.

Після запуску користувач побачить поле "Ask Siri", у яке можна буде вводити текстові запити. Також підтримуватиметься голосове спілкування.

У застосунку з'явиться кнопка у вигляді скріпки для додавання:

фотографій;

PDF-документів;

інших файлів.

Apple також планує пропонувати приклади запитів, щоб користувачам було простіше освоїти нові можливості сервісу.

Листування виглядатиме як звичайний чат із бульбашками повідомлень, схожими на ті, що використовуються в iMessage. Відповіді Siri можуть містити текст, посилання, зображення та інші типи контенту.

Історія діалогів стане окремою функцією

Однією з важливих новинок стане система збереження попередніх розмов. У застосунку з'явиться спеціальний розділ історії чатів. Користувачі зможуть переглядати попередні діалоги у вигляді карток із короткими підсумками або у форматі традиційного списку.

Будь-яку попередню розмову можна буде відкрити та продовжити з того місця, де вона завершилася раніше. Подібна функціональність уже давно є стандартом для ChatGPT та інших популярних чат-ботів, однак для Siri вона стане абсолютно новою.

Оновлення торкнеться не лише функцій, а й зовнішнього вигляду помічника. За даними джерела, Apple планує використовувати темний інтерфейс як у самому застосунку Siri, так і в системних вікнах взаємодії з асистентом. На можливий новий стиль натякає оформлення сайту WWDC 2026. На ньому використовується білий логотип Swift на чорному тлі з м'якими акцентами рожевого, темно-синього, фіолетового та помаранчевого кольорів.

Ці відтінки нагадують нинішню анімацію Siri навколо дисплея iPhone, але виглядають стриманіше та менш насиченими. Офіційна презентація оновленого асистента очікується під час конференції розробників WWDC 2026.

Захід стартує 8 червня о 10:00 за тихоокеанським часом США. Саме там Apple повинна вперше розкрити подробиці про нову Siri, її окремий застосунок і майбутні функції на базі штучного інтелекту. Якщо інформація підтвердиться, Siri отримає найбільше оновлення з моменту свого запуску та стане одним із центральних елементів стратегії Apple у сфері генеративного штучного інтелекту.