На выставке Computex 2026 корпорация Microsoft представила Surface Laptop Ultra – новый флагманский ноутбук, ориентированный на разработчиков, создателей контента и специалистов по искусственному интеллекту. Об этом пишет Digitaltrends.

Чем Surface Laptop Ultra отличается от других ноутбуков?

Главной особенностью устройства стала новая платформа с графическим процессором NVIDIA серии RTX на архитектуре Blackwell и чипом RTX Spark. По словам компании, ноутбук обеспечивает производительность до 1 петафлопса в AI-вычислениях, что делает его самым мощным Surface за всю историю бренда.

Одной из ключевых характеристик стала поддержка до 128 гигабайтов унифицированной памяти. В отличие от традиционных систем, где оперативная память и видеопамять разделены, новая архитектура позволяет процессору и графическому чипу использовать общий пул ресурсов в зависимости от текущих потребностей.

В Microsoft утверждают, что это позволяет одновременно работать со сложными AI-моделями, трехмерной графикой и другими ресурсоемкими задачами без существенного падения производительности.

AI-модели можно запускать локально

Одним из главных преимуществ новинки называют возможность запуска больших языковых моделей без использования облачных сервисов. По данным компании, аппаратная конфигурация Surface Laptop Ultra позволяет выполнять локально модели объемом до 120 миллиардов параметров. Это означает, что обработка данных может осуществляться без передачи информации на удаленные серверы, что важно как для быстродействия, так и для конфиденциальности.

Кроме того, ноутбук поддерживает платформу CUDA, которая широко используется для разработки AI-приложений, научных расчетов и профессионального рендеринга.

Самый яркий дисплей среди Surface

Ноутбук получил 15-дюймовый дисплей PixelSense Ultra на основе технологии mini-LED. Максимальная яркость в режиме HDR достигает 2000 нит, что является рекордным показателем для устройств Surface. Плотность пикселей составляет 262 пикселя на дюйм. Также Microsoft установила самый большой в серии Surface тактильный тачпад с поддержкой тактильного отклика.

Компания сделала ставку не только на производительность, но и на практичность. Surface Laptop Ultra оснащен набором портов, который включает:

HDMI;

USB Type-C;

USB Type-A;

слот для карт памяти SD;

разъем для наушников.

Таким образом, пользователям не придется постоянно носить с собой переходники и док-станции.

Microsoft также заявляет об автономности в течение всего дня работы. Подробные показатели пока не раскрываются, однако компания объясняет это использованием энергоэффективной процессорной архитектуры, которая должна обеспечить баланс между высокой производительностью и энергопотреблением.

Когда ноутбук появится в продаже?

Surface Laptop Ultra будет доступен в цветах Platinum и Nightfall. Точная дата начала продаж пока не объявлена, но Microsoft подтвердила, что устройство выйдет до конца года.

Стоимость новинки также остается неизвестной. В то же время аналитики ожидают, что ноутбук станет одним из самых дорогих представителей линейки Surface, учитывая его флагманские характеристики и ориентацию на профессиональный сегмент.