Исследователи из Northeastern University пришли к выводу, что пользователи не всегда положительно воспринимают чат-ботов, которые постоянно демонстрируют чрезмерный энтузиазм и эмоциональность. Результаты работы, на которые обратило внимание издание Tech Xplore, ставят под сомнение один из популярных подходов в развитии искусственного интеллекта – убеждение, что более "человечное" поведение автоматически улучшает взаимодействие с пользователем. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Эпоха бесплатного ИИ подходит к концу: как мы постепенно теряем лимиты и что будет дальше

Почему слишком дружественные AI-помощники не нравятся людям?

Согласно результатам исследования, людям значительно комфортнее общаться с AI-системами, стиль которых напоминает их собственный способ коммуникации.

Авторы исследования обнаружили, что совместимость характеров играет важную роль в восприятии искусственного интеллекта. Спокойные и сдержанные люди обычно предпочитают прямые и лаконичные ответы. Зато более общительные пользователи лучше реагируют на энергичный стиль общения.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

При этом худшие результаты демонстрировали чат-боты, которые независимо от ситуации оставались слишком восторженными, эмоциональными или неестественно доброжелательными. По мнению ученых, пользователи достаточно быстро распознают искусственное или навязчивое приветливость. Вместо формирования доверия оно может создавать ощущение неестественности и дискомфорта.

Сегодня чат-боты все активнее используются в самых разных сферах: от клиентской поддержки и офисных инструментов до образовательных платформ, мобильных приложений и сервисов психологической помощи.

Именно поэтому крупные технологические компании, в частности OpenAI, Google, Microsoft и Meta и Meta, инвестируют значительные ресурсы в создание более естественных и контекстно чувствительных AI-помощников.

Новое исследование показывает, что существует тонкая грань между "человечным" поведением и чрезмерными попытками выглядеть человеком. Если ранние чат-боты часто критиковали за сухость и механичность, то современные системы рискуют столкнуться с противоположной проблемой – избытком эмоциональности.

Будущее за персонализацией

По мнению исследователей, следующее поколение AI-систем будет все больше и больше адаптироваться к конкретным пользователям. Искусственный интеллект сможет подстраивать тон общения, скорость ответов, уровень юмора и даже манеру ведения диалога в зависимости от предыдущего взаимодействия.

Для компаний это может означать переход от единого универсального стиля чат-бота к гибким системам, которые автоматически меняют поведение под нужды каждого человека.

В то же время результаты исследования свидетельствуют, что большинство пользователей не ищут в искусственном интеллекте "лучшего друга". Вместо этого они ожидают от него полезности, естественности и уместности. Именно эти качества, а не непрерывный поток оптимизма, могут стать ключом к успеху будущих AI-помощников.