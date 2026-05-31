Для многих владельцев домов гараж постепенно превращается в универсальное пространство. Здесь хранят инструменты, ремонтируют технику, занимаются хобби или обустраивают небольшую мастерскую. Однако во многих случаях такие помещения остаются недостаточно освещенными, плохо организованными и не слишком удобными для ежедневного использования. Об этом пишет BGR.

Умный удлинитель с контролем энергопотребления

Одним из самых полезных устройств для мастерской или гаража стал сетевой фильтр Kasa Smart Plug Power Strip HS300 от TP-Link. Его главное преимущество заключается в том, что каждой из шести розеток можно управлять отдельно.

Устройство поддерживает нагрузку до 1875 ватт при силе тока 15 ампер, чего достаточно для одновременного подключения настольных ламп, вентиляторов, зарядных устройств, паяльников и другого оборудования.

Отдельное внимание производитель уделил безопасности. Модель оснащена сертифицированной защитой от перепадов напряжения. Кроме того, пользователь может отслеживать потребление электроэнергии для каждой розетки через мобильное приложение Kasa. Система показывает, сколько электроэнергии использовало конкретное устройство за день, неделю или месяц.

Камера для постоянного контроля гаража

Еще одним полезным дополнением может стать камера наблюдения myQ Smart Garage Security Camera от Chamberlain.

Устройство записывает видео в формате Full HD 1080p и оснащено широкоугольным объективом с углом обзора 130 градусов. Также камера поддерживает ночное видение и автоматически отправляет уведомление на смартфон при обнаружении движения.

Особенностью модели является магнитное крепление, которое позволяет легко закрепить камеру на металлическом шкафу, холодильнике или металлических элементах конструкции гаража. Благодаря поворотному механизму пользователь может настроить нужный ракурс без дополнительных аксессуаров.

Камера поддерживает двустороннюю аудиосвязь, поэтому через смартфон можно не только наблюдать за помещением, но и общаться с людьми рядом с устройством.

Как избежать ударов автомобиля о стену?

Парковка в небольших гаражах часто превращается в проблему. Для таких случаев существует специальный датчик STKR Garage Parking Sensor.

Система состоит из ультразвукового сенсора и светодиодного индикатора. После установки пользователь задает точку остановки автомобиля. В дальнейшем датчик определяет расстояние до машины и сообщает водителю цветными сигналами.

Зеленый цвет означает, что автомобиль может продолжать движение. Желтый предупреждает о приближении к нужной точке, а красный сигнализирует о необходимости остановки.

Устройство работает от четырех батареек типа AA или через подключение к адаптеру USB Type-C. Компактные размеры позволяют установить его практически в любом гараже.

Почему освещение имеет большое значение?

Одной из самых распространенных проблем гаражей остается недостаточное освещение. Решить ее может умная лампа LiftMaster MyQ Smart LED Garage Light LiftMaster MyQ Smart LED Garage Light.

Светильник можно монтировать как на стену, так и на потолок. Он обеспечивает световой поток до 1000 люменов, что превышает показатели многих обычных ламп.

Интересно, что освещение можно синхронизировать с автоматикой гаражных ворот. В таком случае свет будет включаться и выключаться автоматически при открытии или закрытии гаража.

Также доступно дистанционное управление через мобильное приложение и настройки расписания работы.

Как быстро навести порядок среди инструментов?

Даже лучшее оборудование не поможет, если в гараже царит беспорядок. Именно поэтому последним гаджетом в подборке стал портативный термопринтер Phomemo M110.

Это компактное устройство предназначено для печати этикеток. Его можно использовать для маркировки контейнеров с болтами, гайками, расходными материалами, техническими жидкостями, инструментальными шкафами и полками.

Принтер работает без чернил благодаря технологии термопечати. Он поддерживает этикетки различных размеров шириной от 20 до 52 миллиметров. Через фирменное приложение пользователь может добавлять на наклейки текст, таблицы, изображения, штрихкоды или QR-коды.

Производитель утверждает, что напечатанные этикетки устойчивы к истиранию, воздействию воды и масел, что особенно важно в условиях гаража или мастерской.

Недорогое обновление без ремонта

Все пять устройств демонстрируют, что для модернизации гаража не обязательно тратить тысячи долларов на ремонт. Умный удлинитель поможет контролировать электропитание, камера повысит безопасность, парковочный сенсор упростит заезд автомобиля, современное освещение сделает работу более комфортной, а принтер для этикеток поможет поддерживать порядок среди инструментов и деталей.

Именно сочетание безопасности, организации пространства и автоматизации делает эти устройства одними из самых интересных вариантов для улучшения гаража за относительно небольшие деньги.