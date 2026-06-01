На виставці Computex 2026 корпорація Microsoft представила Surface Laptop Ultra – новий флагманський ноутбук, орієнтований на розробників, творців контенту та фахівців зі штучного інтелекту. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також Постійний ентузіазм дратує користувачів – вчені з'ясували несподівану рису AI

Чим Surface Laptop Ultra відрізняється від інших ноутбуків?

Головною особливістю пристрою стала нова платформа з графічним процесором NVIDIA серії RTX на архітектурі Blackwell та чипом RTX Spark. За словами компанії, ноутбук забезпечує продуктивність до 1 петафлопса в AI-обчисленнях, що робить його найпотужнішим Surface за всю історію бренду.

Однією з ключових характеристик стала підтримка до 128 гігабайтів уніфікованої пам'яті. На відміну від традиційних систем, де оперативна пам'ять і відеопам'ять розділені, нова архітектура дозволяє процесору та графічному чипу використовувати спільний пул ресурсів залежно від поточних потреб.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Microsoft стверджують, що це дозволяє одночасно працювати зі складними AI-моделями, тривимірною графікою та іншими ресурсоємними завданнями без істотного падіння продуктивності.

AI-моделі можна запускати локально

Однією з головних переваг новинки називають можливість запуску великих мовних моделей без використання хмарних сервісів. За даними компанії, апаратна конфігурація Surface Laptop Ultra дозволяє виконувати локально моделі обсягом до 120 мільярдів параметрів. Це означає, що обробка даних може здійснюватися без передавання інформації на віддалені сервери, що важливо як для швидкодії, так і для конфіденційності.

Крім того, ноутбук підтримує платформу CUDA, яка широко використовується для розробки AI-застосунків, наукових розрахунків та професійного рендерингу.

Найяскравіший дисплей серед Surface

Ноутбук отримав 15-дюймовий дисплей PixelSense Ultra на основі технології mini-LED. Максимальна яскравість у режимі HDR сягає 2000 ніт, що є рекордним показником для пристроїв Surface. Щільність пікселів становить 262 пікселі на дюйм. Також Microsoft встановила найбільший у серії Surface тактильний тачпад із підтримкою тактильного відгуку.

Компанія зробила ставку не лише на продуктивність, а й на практичність. Surface Laptop Ultra оснащений набором портів, який включає:

HDMI;

USB Type-C;

USB Type-A;

слот для карт пам'яті SD;

роз'єм для навушників.

Таким чином, користувачам не доведеться постійно носити із собою перехідники та док-станції.

Microsoft також заявляє про автономність протягом усього дня роботи. Детальні показники поки не розкриваються, однак компанія пояснює це використанням енергоефективної процесорної архітектури, яка повинна забезпечити баланс між високою продуктивністю та енергоспоживанням.

Коли ноутбук з'явиться у продажу?

Surface Laptop Ultra буде доступний у кольорах Platinum та Nightfall. Точна дата початку продажів поки не оголошена, але Microsoft підтвердила, що пристрій вийде до кінця року.

Вартість новинки також залишається невідомою. Водночас аналітики очікують, що ноутбук стане одним із найдорожчих представників лінійки Surface, враховуючи його флагманські характеристики та орієнтацію на професійний сегмент.