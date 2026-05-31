Власник смартфона Google Pixel 10 Pro та технологічний журналіст Санудж Бхатія розповів про три прості звички, які допомогли йому покращити автономність пристрою без встановлення сторонніх програм чи складних налаштувань. Про це пише Android police.

Які налаштування найбільше впливають на автономність Pixel?

За його словами, після кожного оновлення програмного забезпечення він уважно стежить за тим, як поводиться смартфон. Причина полягає в тому, що багато користувачів Pixel повідомляли про різні проблеми після березневих та квітневих оновлень 2026 року. Сам автор також помітив підвищене споживання енергії на своєму Pixel 10 Pro після встановлення останньої версії системи.

Водночас він не вважає відмову від оновлень правильним рішенням. Натомість журналіст виробив кілька звичок, які дозволяють знизити навантаження на акумулятор протягом дня.

Перехід з 5G на LTE

Одним із найефективніших способів економії заряду Бхатія називає тимчасову відмову від мережі 5G на користь LTE.

Хоча сучасні смартфони підтримують швидкі мобільні мережі нового покоління, їх використання змушує модем працювати активніше. Це особливо актуально для смартфонів Pixel, які не завжди можуть похвалитися найкращою енергоефективністю мережевих модулів порівняно з деякими конкурентами серед Android-флагманів.

Під час прослуховування музики, перегляду відео чи завантаження файлів смартфон постійно підтримує зв'язок із мережею. Через це заряд витрачається швидше, ніж багато хто очікує.

Саме тому перед довгими поїздками або днями, коли доступ до зарядного пристрою буде обмеженим, автор переводить телефон із 5G на LTE. За його словами, різниця в швидкості для більшості повсякденних завдань майже непомітна, натомість виграш в автономності відчувається вже до кінця дня.

Крім того, він намагається підключатися до Wi-Fi щоразу, коли така можливість є. Бездротова мережа зазвичай споживає менше енергії, ніж постійне використання мобільного інтернету.

Слабкий сигнал мережі може бути прихованим ворогом батареї

Ще одна проблема, яку часто недооцінюють користувачі, – нестабільне покриття мобільної мережі.

Коли смартфон перебуває в зоні слабкого сигналу, він безперервно шукає кращий зв'язок, перемикається між доступними базовими станціями та збільшує навантаження на модем. У результаті акумулятор розряджається значно швидше навіть тоді, коли телефон майже не використовується.

Щоб уникнути цього, Бхатія радить активувати режим польоту в місцях із поганим покриттям. Найчастіше він робить це в метро, під землею, під час авіаперельотів або в районах, де мобільний зв'язок працює нестабільно.

Такий підхід не лише зменшує витрати енергії, а й дозволяє смартфону швидше та стабільніше підключитися до мережі після повернення в зону нормального покриття.

Коли варто вимикати Always-on Display

Третя звичка стосується функції Always-on Display, яка постійно відображає на екрані годинник, повідомлення та іншу інформацію навіть у заблокованому стані.

Автор визнає, що ця функція досить корисна. Наприклад, вона дозволяє швидко переглядати повідомлення або бачити інформацію про музику, яка відтворюється через функцію Now Playing.

Однак навіть енергоефективний режим постійно активного дисплея все одно споживає заряд акумулятора. Окремо ці витрати можуть бути незначними, але протягом тривалого дня вони накопичуються.

Тому перед виходом із дому журналіст часто повністю вимикає Always-on Display. За його словами, перевірити час або нові повідомлення можна й без цієї функції – достатньо торкнутися екрана чи підняти смартфон.

Невеликі зміни можуть дати відчутний результат

Санудж Бхатія наголошує, що покращення автономності Google Pixel не завжди потребує складних маніпуляцій із системою. Відключення 5G за потреби, використання режиму польоту в місцях зі слабким сигналом та відмова від постійно активного дисплея допомогли йому суттєво зменшити занепокоєння через швидке розряджання смартфона.

Водночас він зазначає, що це далеко не всі можливості для економії заряду. У смартфонах Pixel є й інші налаштування, які можуть позитивно впливати на автономність. Проте саме ці три зміни автор вважає найпростішими та найефективнішими для більшості користувачів.