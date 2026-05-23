На початку свого існування Android Auto створювався як простий інструмент для навігації, музики та дзвінків через мультимедійну систему автомобіля. Але за останні роки платформа суттєво змінилася. Google і сторонні розробники поступово перетворили її на цілу екосистему застосунків для роботи, спілкування та розваг. Про це пише BGR.

Які несподівані можливості отримав Android Auto?

Більшість водіїв використовують стандартний набір на кшталт Google Maps або Spotify, однак Android Auto вже підтримує набагато ширший список сервісів. Деякі з них можуть здатися доволі несподіваними для автомобільної платформи.

Одним із найнеочікуваніших застосунків для Android Auto став Zoom Workplace. Платформа для відеоконференцій давно стала стандартом для дистанційної роботи, а тепер її інтегрували й у мультимедійні системи автомобілів.

Через Android Auto користувачі можуть приєднуватися до запланованих конференцій, керувати дзвінками та брати участь у голосових зустрічах безпосередньо з дисплея авто.

Щоправда, відео в автомобільній версії сервісу немає – з міркувань безпеки Android Auto підтримує лише аудіофункції. Проте для людей, які часто перебувають у дорозі, цього достатньо, щоб не пропускати робочі дзвінки чи командні обговорення.

Фактично автомобіль стає тимчасовим мобільним офісом, особливо для тих, хто багато часу проводить між зустрічами або регулярно їздить у відрядження.

Новини тепер можна слухати прямо в дорозі

Ще один сервіс, який не всі очікують побачити в Android Auto – Google News. Агрегатор новин від Google тепер інтегрований у платформу для автомобілів і дозволяє отримувати короткі новинні зведення під час поїздки.

Як пише Zdnet, сервіс працює через голосове управління та інтеграцію з Google Assistant, тому водієві не потрібно брати смартфон до рук. Android Auto озвучує короткі підбірки локальних і міжнародних новин, адаптованих під інтереси користувача.

Водночас повні тексти статей система не зачитує. У Google позиціонують функцію саме як спосіб швидко отримати основну інформацію, не відволікаючись від дороги.

Android Auto дозволяє грати в ігри – але лише під час стоянки

Ігри в автомобілі ще кілька років тому здавалися дивною ідеєю, однак Google поступово рухається і в цьому напрямку. Завдяки функції Park and Play Android Auto дозволяє запускати ігри на дисплеї автомобіля, якщо транспортний засіб припаркований.

Одним із найцікавіших сервісів для цього став GameSnacks – платформа браузерних мініігор від Google.

На відміну від великих мобільних релізів, GameSnacks робить ставку на прості аркади та настільні розваги. Серед доступних ігор – шахи, більярд, пасьянси, маджонг і карткові ігри. Також є більш аркадні проєкти на кшталт "Space Survivor" чи "Ghost Pro Racing".

Через те, що Android Auto блокує запуск ігор під час руху, сервіс радше розрахований на короткі паузи – очікування дітей біля школи, зарядку електромобіля або ранній приїзд на зустріч.

Discord дістався автомобілів

Ще один неочікуваний сервіс у списку підтримуваних платформ – Discord. Спочатку застосунок асоціювався переважно з геймерами, однак з часом перетворився на одну з найбільших платформ для онлайн-спільнот.

Android Auto не підтримує повний функціонал Discord. Користувачі не можуть переглядати сервери чи працювати з усіма можливостями застосунку. Але система дозволяє отримувати повідомлення, слухати їх через голосовий помічник і надсилати відповіді голосом.

У результаті Discord у машині більше нагадує месенджер, ніж повноцінну соціальну платформу. Проте для активних користувачів сервісу навіть така інтеграція стала доволі несподіваною.

Автомобіль поступово стає продовженням смартфона

Розвиток Android Auto демонструє, як швидко змінюється роль мультимедійних систем в автомобілях. Якщо раніше вони обмежувалися музикою та навігацією, то тепер поступово перетворюються на універсальні цифрові платформи.

Google дедалі активніше інтегрує в Android Auto сервіси для роботи, комунікації та дозвілля. При цьому компанія намагається зберігати баланс між функціональністю та безпекою – більшість потенційно відволікаючих функцій, зокрема відео чи ігри, або обмежені, або працюють лише під час стоянки.

Схоже, у майбутньому автомобільний дисплей стане таким самим повноцінним цифровим середовищем, як смартфон чи планшет – особливо на тлі розвитку електромобілів і нових мультимедійних платформ.