Google офіційно перевела форум Fitbit Community на нову платформу Google Health Community. Це черговий етап інтеграції Fitbit у ширшу екосистему сервісів Google для здоров'я та фітнесу. Про це пише Android Authority.

Чому Google закриває звичні форуми Fitbit та куди тепер звертатися користувачам?

Перш ніж зануритися в деталі, пояснимо, що таке екосистема здоров'я (health ecosystem) у світі сучасних технологій. Це можна порівняти з єдиним цифровим простором, де всі ваші гаджети – від смартгодинника до розумних ваг – та додатки працюють разом під управлінням однієї системи. Замість того, щоб мати окремі програми для кожного пристрою, така екосистема збирає всі дані про ваш сон, пульс та активність в одному місці, аналізує їх та дає спільні поради. Саме таку єдину систему Google зараз будує навколо свого бренду Google Health, поступово відмовляючись від незалежних сервісів Fitbit.

Оновлений форум тепер має абсолютно новий дизайн та структуру. На платформі з'явилися окремі розділи для додатка Google Health, пристрою Google Fitbit Air, а також для старіших моделей носіїв Fitbit, серед яких лінійки Sense, Versa, Inspire та Ace.

Проте для багатьох давніх користувачів це оновлення принесло неприємний сюрприз. Старі обговорення на форумах Fitbit, які накопичувалися роками, тепер стали важкодоступними. Це означає, що власники пристроїв можуть втратити доступ до величезної бази корисних порад, інструкцій та вирішення технічних проблем, які створювали самі користувачі протягом тривалого часу. І це попри те, що раніше Google обіцяла зберегти архівну версію форуму в режимі лише для читання.

Цей крок є логічним продовженням політики Google, яка поступово переносить усі сервіси Fitbit під парасольку додатка Google Health.

Цікаво! Google придбала компанію Fitbit, відомого виробника фітнес-трекерів та розумних годинників, кілька років тому. З того часу пошуковий гігант поступово ліквідує самостійні елементи бренду Fitbit, інтегруючи апаратне та програмне забезпечення у власну лінійку продуктів Pixel та екосистему Google Health. Перенесення форуму спільноти є черговим кроком у цьому тривалому процесі злиття брендів.

Перехід спільноти Fitbit на платформу Google Health Community демонструє непохитне прагнення Google уніфікувати свої продукти. Для індустрії це важливий сигнал того, що ера незалежних фітнес-платформ поступово завершується, поступаючись місцем великим корпоративним екосистемам.

Для звичайних користувачів це рішення має двоякий характер. З одного боку, інтеграція в Google Health може покращити взаємодію між різними пристроями та забезпечити кращу підтримку з боку розробників Google. З іншого боку, втрата легкого доступу до багаторічного досвіду спільноти Fitbit створює серйозні незручності для тих, хто звик шукати вирішення специфічних проблем на старих форумах.

Як реформи Google зачіпають G Suite, хмарне сховище та погоду на Android?

Поглинання Fitbit та ліквідація його звичних сервісів є частиною глобальної та послідовної стратегії Google із централізації своєї екосистеми. Останнім часом компанія все частіше відмовляється від звичних автономних інструментів на користь єдиних платформ, навіть якщо це створює незручності для користувачів. Наприклад, у межах цієї політики техногігант вирішив прибрати класичний погодний інтерфейс на Android, замінивши зручний повноекранний віджет звичайною сторінкою пошуку з інтегрованою карткою.

Окрім інтерфейсних змін, Google активно розділяє свої сервіси на незалежні екосистеми, щоб посилити контроль над кожним окремим продуктом. Через це постраждала інтеграція між хмарними сховищами: компанія оголосила, що Google Drive більше не підтримуватиме автоматичне резервне копіювання фото до Google Photos з комп'ютерів. Це змушує користувачів ПК відмовлятися від універсальних рішень і переходити на менш зручні вебверсії.